Últimas noticias del coronavirus en África | Protestas callejeras contra el toque de queda en Senegal

Alejandra Agudo

El Tribunal Superior de Pretoria declaró este martes inconstitucionales las restricciones impuestas en Sudáfrica para luchar contra la covid-19, al considerar que muchas normas no obedecen a principios de "racionalidad". No obstante, las restricciones aún se mantendrán durante 14 días laborables, plazo que la corte dio al Gobierno para rectificar. Crítico con el papel del Gobierno, el magistrado Norman Davis señala que el gabinete del presidente Cyril Ramaphosa no ha expuesto argumentos que justifiquen verdaderamente las limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre sus ejemplos señala la poca lógica que tiene, en su opinión, que una persona con un familiar efermo terminal no pueda visitarle en la recta final de su vida, pero sí que hasta 50 personas puedan acudir a su funeral si fallece, según la normativa actual. El Ejecutivo se ha limitado a decir que "toma nota" del veredicto, pero que dará una contestación cando haya podido estudiar en detalle la sentencia, que puede ser apelada. Sudáfrica suma 35.812 casos y algo más de 700 muertes. EFE