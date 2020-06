El coronavirus en África | Los contagios se aceleran, sobre todo en Sudáfrica

Lola Hierro

La oposición en Guinea ecuatorial alerta de miles de contagiados no notificados. La Convergencia para la Democracia Social (CPDS), el principal partido opositor ecuatoguineano, ha alertado este viernes de que en Guinea Ecuatorial hay "miles de contagiados" con coronavirus, al tiempo que ha asegurado que los hospitales "llenos a rebosar" y "no hay suficientes Unidades de Cuidados Intensivos". "Hay miles de contagiados. La gente muere", ha asegurado el secretario general de CPDS, Andrés Esono, en una entrevista telefónica con Europa Press. "El estado de alarma no ha funcionado porque la gente, si no sale a la calle, se muere de hambre", ha explicado, para después señalar que "no solo mueren mayores" sino que "la mayoría de los muertos son personas de entre 35 y 40 a 60 años".

El secretario general de CPDS ha criticado que el régimen presidido por Teodoro Obiang haya dejado de publicar los datos sobre el número de contagios y el número de víctimas mortales por coronavirus y ha censurado que haya decidido expulsar a la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).