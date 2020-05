Cuando la receta es convencer de que la covid-19 no es una conspiración del Gobierno

- "El coronavirus es solo otra forma de que el Gobierno nos mate, ya que el ébola no funcionó".

- "Todas las personas blancas están infectadas con coronavirus".

- "Esta es solo otra forma de que las ONG y el Gobierno ganen dinero".

- "No podemos lavarnos las manos. No tenemos agua. No tenemos jabón. ¿Cómo podemos protegernos?".

- "¿Puedo contraer coronavirus al ir en moto?".

- "El virus no afecta a los africanos, solo a los europeos".

Escribo todas las preguntas y pensamientos en mi cuaderno e intento contestar a sus inquietudes y lo mejor que puedo. Ante cualquier interrogante que no puedo responder, prometo encontrar una solución y volver pronto con ella. Trabajo en Goma como gerente de actividades de promoción de la salud, y mi equipo y yo estamos celebrando una sesión informativa para un grupo de trabajadores voluntarios de salud comunitaria. Estamos sentados en un aula vacía que no tiene piso, solo bancos de madera en los que estamos encaramados (lo más distanciados posible). Es mediados de marzo y la covid-19 ha llegado a la República Democrática del Congo (RDC). Las personas están llenas de preguntas e inquietudes y, como equipo de promoción de la salud, nuestro trabajo es relacionarnos con la comunidad, brindarles información precisa y, lo más importante, escuchar sus inquietudes.

La llegada de la covid-19 a RDC se produjo justo cuando la epidemia de ébola, que mató a 2.200 personas desde 2018, estaba a punto de ser declarada como finalizada. Esto fue antes de que surgieran más casos en el país, el 10 de abril. Muchos congoleños, particularmente aquellos en las áreas afectadas por el ébola, nos dicen que el momento es sospechoso: ¿Es la covid-19 simplemente otra enfermedad creada para matarlos? ¿Es una táctica política? ¿Es esta otra forma de que las ONG y el Gobierno ganen dinero?

Las preocupaciones tienen que ver con la amenaza de una cuarentena impuesta por el Gobierno y la incapacidad del sistema de salud

Es comprensible por qué las personas son sensibles a los rumores o desconfían. El término "negocio del ébola" se ha convertido en una expresión común después de que la gente viera grandes cantidades de dinero y recursos fluyendo a su región que simplemente eran para dar respuesta al virus. Sin embargo, esta enfermedad fue solo una de las muchas emergencias, el país también se enfrentó al peor brote de sarampión, a la malaria, a conflictos y a desplazamientos. Esto llevó a la percepción entre muchas personas de que el ébola era un negocio para ganar dinero, mientras que las necesidades urgentes reales de la población eran ignoradas.

Manejar estos rumores y sospechas se ha convertido en una parte importante de mi trabajo. La difusión de información falsa en forma de rumores es peligrosa tanto para los congoleños como para las ONG. Menospreciar la gravedad y la realidad de la covid-19 al creer que es una táctica política hecha por el hombre hará que las personas no sigan las medidas de prevención establecidas por las autoridades, lo que lleva a una mayor mortalidad y una posible reacción violenta. Abordar estos rumores es un equilibrio cuidadoso entre escuchar sus puntos de vista, respetar sus creencias, y corregir suavemente las imprecisiones.

A través de estas sesiones con la comunidad, hemos aprendido que las principales preocupaciones de sus miembros tienen menos que ver con contraer el virus real y más con la amenaza de una cuarentena impuesta por el Gobierno y la incapacidad del sistema de salud actual para cuidarlos.

“Muchas personas mueren en Italia, donde tienen buenos hospitales. ¿Cómo nos las arreglaremos aquí cuando no haya hospitales?”. "No podemos quedarnos en nuestras casas, nos moriremos de hambre". Sus temores son válidos: la realidad que enfrentan los congoleños es severa y con posibles consecuencias mortales que van más allá del virus. Estas conversaciones también nos han hecho conscientes del creciente temor a los centros de salud: las personas los evitan por temor a contraer covid-19 y los trabajadores de la salud tienen miedo de tratar a los pacientes que ingresan.

Una charla de promoción de la salud en una comunidad de Goma, RDC. S.B.

- "¿Puedo ir al hospital si tengo malaria?".

- "¿No me infectaré con coronavirus si voy al hospital donde hay un caso confirmado?".

- "¿Es seguro tocar los cuerpos de las personas que han muerto de coronavirus?".

Cuando comprendemos de qué está asustada la población y qué rumores creen, podemos desarrollar una estrategia de divulgación que aborde los matices y las realidades de cada área donde Médicos Sin Fronteras (MSF) está trabajando. Por eso, las discusiones y las sesiones de información son tan importantes, especialmente durante la era covid-19.

Manejar esta pandemia es una situación complicada en todo el mundo, pero en países como la RDC, los desafíos se ven exacerbados por la pobreza extrema persistente, la inestabilidad, los conflictos y un sistema de atención médica que apenas funciona. Es un país donde los rumores se propagan fácilmente, con un conflicto armado a fuego lento y con poblaciones que están constantemente en movimiento para escapar de las últimas oleadas de violencia de los grupos armados.

- "¿Cómo podemos protegernos cuando llegan nuevos desplazados internos? ¿Cómo sabemos de dónde vienen?".

- "Ya no puedo permitirme comprar suficiente comida para mi familia porque el precio ha subido".

Al final del día, muchas personas en Goma tienen miedo. Las personas en todas partes tienen miedo. Nadie sabe lo que puede pasar en los próximos meses. Por eso, la promoción proactiva de la salud es tan importante durante este tiempo: las personas necesitan respuestas a sus preguntas de una fuente en la que confían. La gente necesita que sus miedos sean escuchados y se calmen. Las personas necesitan tener acceso a información precisa.

En tiempos tan inciertos como estos, la promoción de la salud se convierte en una actividad crítica. Es cómo nos conectamos y nos relacionamos con las personas, cómo aprendemos sobre sus miedos, creencias y necesidades. La participación comunitaria informa el tipo de respuesta que se necesita en la comunidad y ayuda a MSF a desarrollar intervenciones efectivas y apropiadas para apoyar a la población. Y así, nuestros equipos de promoción de la salud continuarán viajando a las comunidades, siempre que la situación lo permita, para escuchar, hacer preguntas, dejarles hablar y asegurarse de que la población a la que servimos esté en el centro de nuestra respuesta.

Sabrina Rubli es gestora de actividades de promoción de la salud para Médicos Sin Fronteras en Goma (RDC).

Puede seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirse aquí a nuestra newsletter.