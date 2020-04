Últimas noticias del coronavirus en África | Nigeria pide ayuda para países de ingresos medios

lola huete

Burundi, el país de los tres positivos. En Burundi, preservado hasta ahora ante el avance mundial del nuevo coronavirus, la detección de los tres primeros casos de infección la semana pasada no ha cambiado en nada la vida diaria y sus dirigentes confían en que el "poder de Dios" siga manifestándose. Hace días, el general Evariste Ndayishimiye, secretario general del partido en el poder y candidato en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que se mantienen, exclamó: "No tengan miedo. Dios ama a Burundi ... él manifiesta su poder en Burundi". "Aunque ha habido tres casos aquí (...), y me han dicho que no son graves, sepan que el coronavirus está provocando una hecatombe en otros lugares". Gracias a esta "protección divina", no se necesitan medidas que obstaculicen "el buen funcionamiento de la vida normal de los ciudadanos". Y los burundeses siguen trabajando, tomando cerveza en sus bares, celebrando bodas, asistiendo a iglesias y mezquitas, mercados, mítines o estadios de fútbol. (Foto: talleres de costura en Bujumbra, Burundi, 9 de abril de 2020, Tchandrou Nitanga / AFP)