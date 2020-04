Últimas noticias del coronavirus en África | Primeros muertos en Liberia y Etiopía, millones de puestos de trabajo en riesgo

Lola Hierro

Polémica por el ensayo de una vacuna. Samuel Eto’o y Didier Drogba se han unido al clamor de las redes del ala francófona de África contra los investigadores que sugirieron ensayar una vacuna contra la COVID-19 en el continente. “Los africanos no somos vuestras cobayas”, es la frase más repetida tras un diálogo en el canal LCI: “¿No deberíamos hacer este ensayo en África, donde no hay mascarillas ni tratamientos? Como se hizo con algunos estudios sobre SIDA, entre las prostitutas, porque sabemos que ellas están altamente expuestas y que no se protegen”, le preguntó Jean-Paul Mira, del hospital Cochin de París, al director del Instituto Nacional de Salud, Camille Locht, que le dio la razón. Hay una petición online para que la cadena pida disculpas públicas y el club de abogados de Marruecos ha anunciado que les denunciará ante la fiscalía francesa por difamación racial. Por su parte, el Inserm arguye que las expresiones se sacaron de contexto: “África no debe ser olvidada ni excluida de las investigaciones porque la pandemia es global”. Informa Analía Iglesias.