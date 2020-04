Últimas noticias del coronavirus en África | Más de 6.300 contagiados y 238 fallecidos

lola huete

Fallece por coronavirus el ex primer ministro de Somalia Nur Hasán Husein, a los 83 años, en un hospital de Londres, según ha confirmado su familia. "En nombre de la familia de Nur Ade --apodo con el que era conocido--, queremos confirmar al pueblo somalí que el ex primer ministro falleció en paz", han dicho, tal y como recoge el portal somalí de noticias 'Garowe Online'. El ex primer ministro será enterrado en Londres siguiendo las tradiciones islámicas y con poca presencia familiar, debido a las restricciones a causa de la pandemia, informa Europa Press. Husein fue primer ministro entre 2007 y 2009, en el marco del Gobierno Federal de Transición, en pie entre 2004 y 2012 en el contexto de la guerra contra Al Shabaab. En este vídeo, abajo, se puede ver cómo luce su país en cuarentena aun teniendo sólo 5 casos. La impotencia de Somalia para resistir una crisis más, sumada a las que ya tiene, tras treinta años de conflicto, las contamos en este reportaje titulado: Somalia, el sufrimiento es ahora.

https://twitter.com/radiogarowe/status/1245461620995903489