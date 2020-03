Siete juegos para adultos que se pueden disfrutar con los amigos a distancia

Desde el inicio del confinamiento, nos hemos hecho nuestra rutina de ejercicio, hemos ordenado todos los armarios de casa y limpiado todas aquellas cosas de las que solemos olvidar cuando damos un repaso a la casa. Hemos devorado libros como no lo hacíamos desde hace tiempo y visto capítulos de series sin parar. Tampoco han faltado esas videollamadas a múltiples cámaras con nuestros grupos de amigos en las que se termina hablando siempre de lo mismo: el coronavirus, la cuarentena, el aburrimiento… Pero no todo siempre tiene que girar en torno a la situación que estamos viviendo. También podemos aprovechar esos momentos con los colegas para desconectar y divertirnos con algunos juegos con los que nos olvidaremos —al menos por un rato— de que no estamos todos compartiendo el mismo salón. Estas son las opciones que proponen el crítico de juegos de mesa Jens de Fries y la aficionada Teresa del Pilar Bajo.

Los hombres lobo

Jugadores: 8 - 18 / Duración: 30 minutos

Los habitantes de un pequeño pueblo son perseguidos por lobos que hay que descubrir antes de que mueran todos los aldeanos. Uno de los participantes hace de moderador (o de alcalde) y es quien asigna a cada jugador su papel en secreto. Hay distintos tipos: los principales son los lobos y los aldeanos, aunque cuantos más jugadores haya, se pueden ir añadiendo otros con poderes especiales como el sheriff, el cazador, la bruja, la niña, la adivina…. Además, el alcalde será quien controle el flujo del juego, que transcurre en dos fases: el día y la noche.

Durante la noche, el moderador pide a todos los jugadores que se duerman. Una vez estén todos con los ojos cerrados, los hombres lobo los abrirán para elegir y comunicar al alcalde a qué aldeano quieren matar. Durante el día, todos abren los ojos y se anuncia el muerto. Entonces, todos los participantes deliberan y votan sobre quién creen que es un hombre lobo. El jugador elegido debe desvelar su papel y será expulsado del juego. Así, se continuarán alternando las dos fases hasta haber descubierto a todos los hombres lobo o, por el contrario, no queden aldeanos vivos.

"El principal problema de jugar a la distancia es el material", dice Jens de Fries, quien considera este clásico una muy buena opción para entretenerse con amigos en una videollamada ya que "solo hace falta que uno lo tenga. Los demás solo tienen que debatir". En este caso es necesario para conocer las habilidades especiales de cada personaje (aunque también podemos encontrarlas en Internet).

Black Stories

Jugadores: 2 - 20 / Duración: 20 minutos

Este juego de cartas tiene, según el crítico, la misma ventaja que el anterior: "Solo es necesario que uno de los participantes tenga el material". Un juego de cartas que esconden 50 historias negras, 31 crímenes, 49 cadáveres, 11 asesinatos, 12 suicidios y una comida mortal. Solo una persona de todos los participantes (el guardián) será quien sepa lo que ha ocurrido. Este jugador deberá leer en alto la información que viene en el anverso de una de las 50 cartas, tapando el reverso para que los demás no vean la solución a través de la cámara. El objetivo de las demás es descubrir lo que ha pasado. Para ello, deberán ir haciendo las preguntas adecuadas (todas con respuestas de "sí" o "no") para ir encajando las piezas del puzle. En caso de verlos muy perdidos, el guardián podrá dar alguna pista. Quienes no tengan el juego en casa podrán descargar la aplicación móvil de forma gratuita.

Film Quiz

Jugadores: 3 - 6 / Duración: 30 minutos

Una vez más, uno de los participantes se debe encargar de moderar el juego. Esta recomendación de Fries es perfecta para los cinéfilos. El juego original está compuesto por 111 tarjetas, que tienen un total de 666 preguntas sobre curiosidades del séptimo arte: información sobre películas, datos sobre actores y directores, curiosidades de los festivales de cine… No tiene mayor dificultad, uno hace las preguntas y los demás van contestando. Si no tenemos las tarjetas en casa, podemos tirar un poco de imaginación y hacer nosotros mismos las preguntas. Y si el cine no es lo nuestro, también podemos hacerlas de distintas temáticas: música, deportes, libros...

Spoilers

Jugadores: 3 - 6 / Duración: 30 minutos

También en la línea de los cuestionarios y el cine, el crítico de juegos nos recomienda este juego español en el que cada jugador cuenta con una película de serie B que debe destripar al resto, leyendo escenas y proponiendo distintas opciones para acabar cada una de ellas. Algunas son ciertas y otras no. Para ganar, tendrá que engañar a los demás. Si aciertan, serán ellos quienes se lleven la victoria. Normalmente, es necesario tener el tablero y las fichas. Sin embargo, el creador del juego ha puesto a disposición de todo el que quiera disfrutar de él una demo que podemos imprimir en casa.

Trivial

Jugadores: 2 - 20 / Duración: 45 minutos

Probablemente no exista nadie en el planeta que no haya jugado con alguna de las versiones de este mítico juego. Basta con que uno de los participantes tenga el tablero y las fichas para hacer las preguntas a los demás e ir llenando sus quesitos con sus aciertos. En caso de no tener dados en casa para moverse por el tablero, los distintos jugadores podrán usar aplicaciones en línea como Tiradado, y también es posible descargarse la aplicación móvil o inventarse las preguntas sobre distintas temáticas, así como aportar varias opciones de respuesta a los demás jugadores para que elijan la correcta.

Que tengo en el coco

Jugadores: 2 - 20 / Duración: 45 minutos

Otro clásico, hasta el nivel de tener una escena en la película de Quentin Tarantino Malditos Bastardos. Cada jugador escribe un personaje en un papel y se lo pone al de al lado en la frente sin que lo vea. Cada uno debe adivinar quién es haciendo una serie de preguntas con respuestas de sí o no. Si la respuesta es "sí", podrá seguir preguntando. De lo contrario, pasará al turno del siguiente. "Como con las cámaras se podría ver el personaje que te ha tocado, en este caso lo que se puede hacer es que cierres los ojos y el compañero que te lo asigne se lo enseñe a los demás para que puedan responder", dice el crítico.

Juegos de rol

La cantidad de jugadores y la duración dependen de cada uno de los juegos.

Es la recomendación de Teresa del Pilar Bajo: "Es quizás lo más sencillo. Uno de los jugadores busca las instrucciones en Internet, prepara la partida y hace de game master, que será quien lleve el hilo de la historia". Este tipo de juegos consiste en que cada uno es un personaje dentro de una narrativa y se van tomando decisiones a través de mecánicas como el lanzamiento de dados que pueden alterar lo que sucede. Hay una gran cantidad y de distintos géneros (romances, ciencia ficción, terror...), aunque quizás el más conocido (todo el que haya visto la serie Big Bang Theory sabrá de lo que hablamos) es Dragones y Mazmorras. Teresa recomienda otros títulos que podemos buscar en línea: "Fiasco, Kids on Bikes o Candles".

