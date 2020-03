Últimas noticias del coronavirus en África

África ha superado la barrera de los 3.300 contagiados por COVID-19 este viernes en 46 países y cuenta ya con 94 muertos registrados por coronavirus. Sudáfrica ha superado los 1.000 casos, por lo que sigue a la cabeza de los más afectados, y ha declarado sus dos primeros fallecidos en la mañana de este viernes. En una reunión virtual con los Estados miembros del G20, el presidente de este país, Cyril Ramaphosa, ha hecho una petición de ayuda a los países ricos para contener la pandemia en África. Sudáfrica, precisamente, comenzó el jueves un periodo de confinamiento de 21 días. No obstante, Matshidiso Moeti, directora regional de la OMS para África, ha indicado en rueda de prensa virtual que aún tiene esperanzas de que la epidemia se pueda contener en el continente, ya que el virus no ha llegado a todos los países y en varios de ellos solamente hay casos importados. Los contagiados en África suponen un 0,5% del total del mundo, donde la cifra supera los 482.000. En Ghana, con 132 enfermos y cuatro muertos, se intenta poner cerco al virus aun desde la escasez y un sistema sanitario frágil. El presidente de Liberia, George Weah, ha compuesto y grabado una canción en la que explica cómo lavarse las manos y el principal líder de la oposición de Uganda ha publicado en redes una iniciativa similar. En Zimbabue ha comenzado una huelga de sanitarios y personal de aduanas del aeropuerto de Harare ya que, protestan, no se les está brindando material de protección.