Este domingo, J Balvin en portada de ‘El País Semanal’

El treintañero tatuado que aparece meditando en la portada del número de este domingo en El País Semanal es José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin. Así empieza el día cada mañana el colombiano que ha universalizado el reguetón destrozando los tópicos asociados a este controvertido género musical. No fuma. No bebe. No se droga. No denigra a las mujeres con sus letras. Hemos estado con él durante varios días en Miami, conversando sobre sus sueños y sus miedos, conociendo cómo convive con la ansiedad y la depresión mientras triunfa cantando en español a la fiesta y el hedonismo salvajes. "Con la ansiedad sientes que no quieres vivir, no soy un superhéroe", nos confiesa en el gran reportaje de las páginas interiores.

También entramos en la corte de este rey latino, cuyos padres nos cuentan cómo fue de pequeño Josesito, el niño que pudo haber sido médico y acabó convirtiéndose en ídolo global. Ha colaborado con todas las estrellas del pop imaginables, desde Beyoncé hasta Pharrell Williams y Rosalía, con quien el año pasado grabó el exitazo Con altura. Y nos recibe días antes del lanzamiento de su nuevo disco, Colores, uno de los acontecimientos musicales de la temporada. Su sencillo Blanco, adelantado en noviembre, acumula ya más de 150 millones de visionados en Youtube. "Quiero ver a abuelos en Alemania y en África y en Asia cantando las canciones de este álbum. Aunque no sepan lo que dicen sus letras, pero que las canten. Y que se conecten".

Además, en el número de este domingo, entre otras muchas historias, perseguimos las huellas del tirano Ante Pavelic y entrevistamos a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.