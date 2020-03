Los nuevos años veinte

Kaydy Cain, exponente del trap en España, celebra su 30º cumpleaños haciendo snowboard en un centro comercial y comiendo un menú del día. De los tiempos en los que Cain hacía apología de la marginalidad desde el Raval barcelonés con Pxxr Gvng quedan los tatuajes. Como el beso que se grabó en la cara para obligarse a vivir de la música: “Fue una manera de decir: si no encuentro trabajo, pues no encuentro trabajo, robar ya no puedo porque me van a pillar. Me tengo que obligar a vivir de lo que me gusta”, cuenta vestido de alta montaña y tatuado hasta las cejas. No solo lo consiguió, marcó tendencia: “Pasamos de ser lo que nadie quería a lo que estaba de moda. Hoy ha llegado un punto en que los feos estamos de moda”, ríe. Hoy Cain ha vuelto a Carabanchel, el barrio que le vio crecer, para afrontar una nueva etapa. Personal y musical: “Para mí el trap no es solo un estilo de música, engloba muchas más cosas, y en ese momento de mi vida las teníamos todas para hacer esa música. Ahora no estoy vendiendo droga ni robando. Gracias a Dios. Yo ahora tengo una rutina muy buena: voy a comprar el pan, salgo con el perro y voy con mi sobrino al parque. Hago todo eso, aparte de fumar hierba y follar”.

Ese cambio vital se plasma en su nuevo proyecto, Salsa Dura, un disco con versiones de sus éxitos en clave de salsa que grabará en Cuba y presentará este junio en el festival Sónar. Un álbum que formalmente supone una evolución —Cain canta acompañado de una banda de músicos cubanos—, pero que temáticamente busca una continuidad: “La salsa es igual que el rap, gente de calle, temática de calle… Tú imagínate Pedro Navaja: era trap”.