Borja Sémper: “Lo que estamos haciendo no es política con mayúsculas”

Borja Sémper, en San Sebastián. En vídeo, la entrevista. JAVIER HERNÁNDEZ

Borja Sémper, hasta este martes portavoz del PP en el Parlamento vasco y concejal de San Sebastián, cuenta que en más de 25 años —acaba de cumplir 44— pensó muchas veces en dejar la política. No fue cuando le ofrecían trabajos fuera de Euskadi, preocupaba a sus padres por las amenazas de muerte e iba siempre acompañado de dos sombras, a las que este martes, emocionado, agradecía “estar vivo”. No lo habría dejado si ETA siguiera activa, explica, porque eso “sería claudicar”. Pero ahora ha decidido dejarlo para trabajar como director de relaciones institucionales en Ernst & Young.

Pregunta. El año pasado por estas fechas decía: “Si el populismo reaccionario nos arrastra, no pinto nada en política”. ¿Por qué lo deja ahora?

Respuesta. En mi decisión ha habido un cúmulo de circunstancias, sobre todo familiares y una oferta profesional muy estimulante. Y no me ha ayudado a seguir ver cómo la política transita por un camino poco edificante, que trasciende siglas y apellidos. Lo que estamos haciendo no se puede llamar política con mayúsculas. No soy un bisoño, pero creo que la defensa encendida de unas posiciones y la crítica de otras es compatible con la educación y el respeto. La discrepancia debe ir acompañada de la búsqueda de puntos de encuentro con el discrepante. Pero ahora nadie se pregunta en qué punto converger con el otro para que esto no se vaya a tomar por saco.

P. ¿Qué le dijeron en casa cuando a los 17 años comunicó que se había afiliado al PP?

R. Vengo de una familia humilde en la que la política no estaba presente. Me afilié y se lo dije después, y mis padres tuvieron una generosidad enorme, que dudo que yo fuera capaz de reproducir con mis hijos, porque en aquel momento en Euskadi ser del PP o del PSOE conllevaba riesgo físico.

P. ETA ha estado muy presente en el debate de investidura ocho años después del cese definitivo violencia. ¿Ve justificada esa presencia en los discursos?

R. Por un lado es justificable porque la huella del terrorismo sigue estando muy fresca. Por otro, chirría esa presencia de ETA porque es como si no supiéramos ganar. El Estado de derecho derrotó a ETA. Hace falta una reflexión serena, que ahora no se da, para decidir cómo tratamos a una organización como EH Bildu que no reniega de su papel y pretende dar lecciones.

P. ¿No es un triunfo del Estado de derecho que EH Bildu esté en el sistema y condene la violencia?

R. Es obvio que el sistema gana en el momento en que los antisistema tragan con los requisitos del sistema. Por otro lado, es legítimo que el sistema exija a quienes quisieron combatirlo un ejercicio de humildad a la hora analizar su pasado. En términos teóricos es una victoria, pero en la práctica ellos no lo ponen fácil.

P. ¿Es más difícil el momento político actual que cuando ETA mataba como ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo?

R. Obviamente, no.

P. ¿Qué le han aportado el PP y la política?

R. Le ha dado un sentido a mi vida, una épica. Creo que podía haber sido mucho más sectario y dogmático si me hubiera dedicado a otra cosa. La política me ha hecho flexible.

P. Lo inverso al momento actual, con el extremismo en auge.

R. Vivíamos en circunstancias tan extremas que reducimos el escándalo por la discrepancia a lo que verdaderamente era escandaloso. A mí me cuesta, y probablemente por eso no sea bueno para la política actual, enfrentarme con determinados políticos del PSOE porque he compartido con ellos el miedo a ser asesinado. Puedo ser crítico, pero no olvidar que compartí con ellos esas mismas ansias de supervivencia.

P. ¿Ha hablado con alguno de los muchos que han abandonado el PP últimamente? ¿Qué consejos le dan? [Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría se comunicaron con él].

R. Me han anunciado que viene una vida maravillosa (ríe).

P. En una entrevista en EL PAÍS, Cristóbal Montoro se quejaba de que los partidos se empequeñecían al hacer cúpulas a la imagen y semejanza de sus líderes. ¿Está de acuerdo?

R. Si desprestigiamos la política, la convertimos en un espacio de confrontación total, nadie querrá venir. El PP no es una secta. Yo he dado opiniones que han incomodado a dirigentes de mi partido y he seguido ejerciendo la política. Más allá del PP, el PSOE o Podemos, sí hay una tendencia irrefrenable a convertir los partidos en lugares en los que si alguien matiza, parece que es una crisis. Pero es lo sano y normal, salvo que alguien tenga tantos complejos que se traduzcan en miedos a que eso exista. Por otro lado sería muy ventajista por mi parte decir lo que creo y luego quejarme de las consecuencias.

P. Una frustración

R. Que después de lo que el PP dio con ETA, sin ella sufra electoralmente. Me duele mucho.

P. ¿A qué atribuye esa falta de respaldo electoral del PP vasco?

R. Son muchas cosas. Nuestro rival aquí es el PNV, no el PSOE. Porque el eje en el País Vasco no es izquierda o derecha, sino de modelos de sociedad. Yo he sido teniente de alcalde de un socialista, y María San Gil también.

P. ¿Esos pactos se pueden repetir?

R. No, porque afortunadamente la lucha ya no es en esa clave. Pero sería extraordinariamente interesante que PP y PSOE pudieran seguir compartiendo cierta visión inclusiva en el País Vasco y pactar lo fundamental, renovar sus votos constitucionales: la igualdad entre españoles, la concordia ... Pero no lo veo en el corto ni en el medio plazo.