Sémper, a Álvarez de Toledo: “Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida”

El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, ha defendido que las afirmaciones sobre la foralidad de Euskadi hechas por la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, constituyen un "grave error" porque "van contra la Constitución", por lo que le ha exigido que "rectifique". Además, ante el reproche de Álvarez de Toledo a la supuesta "tibieza" del PP vasco respecto al nacionalismo, Sémper ha afirmado: "Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución".

Sémper ha enviado este mensaje a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso a su llegada a la convención que el PP vasco celebra este viernes y el sábado en Vitoria-Gasteiz, con la que los populares de Euskadi quieren reafirmar su "perfil propio" como partido defensor de la foralidad y los derechos históricos de los territorios vascos.

Álvarez de Toledo aseguró el pasado jueves que si el "perfil propio" al que aspira el PP de Euskadi consiste en decir que la legitimidad del ordenamiento constitucional "tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos, y no a la Constitución y a la soberanía común", sería "un grave error".

Además, la dirigente aseguró que el Partido Popular de Euskadi cometió en el pasado el "error" de "contemporizar" y mantener una posición "tibia" respecto al nacionalismo vasco.

En respuesta a estas afirmaciones, el presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz de su grupo en la Cámara vasca ha advertido que "cuestionar el compromiso del PP con el Concierto Económico es desconocer el País Vasco", y que "cuestionar el compromiso del PP con la foralidad, con la España descentralizada y la España de las autonomías es desconocer la tradición y trayectoria del PP".

"Me atrevo a decir que cuestionar la foralidad es cuestionar a España en el País Vasco", ha manifestado. Esto —ha añadido— constituye "un grave error". Sémper ha reconocido que todo el mundo tiene derecho a cometer errores e incluso a cuestionar la trayectoria del PP, pero ha defendido que, de la misma forma, en estos casos también existe "la obligación de rectificar". "A mí me gustaría una rectificación", ha subrayado. El dirigente ha manifestado que el PP "es un partido político y no una secta", y por ello, "es bueno que existan opiniones, incluso divergentes, sobre una materia troncal [para los vascos] como la defensa de la foralidad y, por lo tanto, del Estatuto de Autonomía y la Constitución".

En todo caso, Sémper ha reafirmado el compromiso "inquebrantable" del PP de Euskadi con la foralidad "como herramienta de autogobierno y que, además, garantiza, fortalece y es el nexo de unión más fuerte que tiene Euskadi con el conjunto de España". "Esto es lo que ha defendido el PP siempre, desde José María Aznar y mucho antes, con Gregorio Ordóñez en Gipuzkoa: el carácter foralista del PP como una de nuestras señas y anclajes más importantes con el resto de España", ha reiterado.

Sémper, sin embargo, ha observado que lo dicho por Álvarez de Toledo sobre la foralidad es "la menos grave" de sus afirmaciones. "Hay otra parte que, aunque tiene contenido político, es quizá más emocional, esa parte que cuestiona el compromiso y la posición del PP frente al nacionalismo", ha explicado.

Frente a estas críticas a la "supuesta tibieza" del PP de Euskadi ante el nacionalismo, Sémper ha mostrado su "hartazgo" ante "la división permanente que se pretende hacer entre ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas". De igual forma, ha explicado que está "cansado" de "la permanente división entre ciudadanos de izquierdas y de derechas".

"Tenemos que romper de una puñetera vez en este país los bloques y diferencias entre ciudadanos. La gente espera respuestas y que le contemos qué es lo que queremos hacer con su confianza para resolver los problemas que tienen", ha explicado. Además, ha denunciado que resulta "profundamente doloroso" que "se cuestione" su trayectoria y compromiso en defensa de la Constitución, de las instituciones y, por lo tanto, de la convivencia en el País Vasco. De esa forma, y en referencia al terrorismo de ETA, ha recordado que al PP vasco "le ha costado sangre sudor y lágrimas, literalmente, defender la Constitución, la foralidad y una idea de España plural en el País Vasco".