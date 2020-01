El PP, a Sánchez: “ETA ya ha conseguido su propósito”

Por segundo día consecutivo, y con mayor dureza este domingo debido a la intervención de la portavoz de EH Bildu en el debate de investidura, el PP ha acusado al Gobierno de ceder ante ETA, disuelta en 2018. "Bildu lo deja claro: sin nuestros votos, no hay legislatura. Los proetarras condicionando el Gobierno de España. ETA ya ha conseguido su propósito", ha dicho la número tres de los populares, Ana Beltrán. El líder del partido, Pablo Casado, que no ha valorado el debate al término de la segunda sesión, ha escrito en su cuenta de Twitter: "Es infame que Pedro Sánchez no defienda al Rey, la Constitución y las víctimas del terrorismo frente a los ataques de una condenada por apología del terrorismo. El PSOE toma como rehenes a los españoles para mantenerse en el poder humillándose ante proetarras, separatistas y comunistas". Bildu se ha abstenido en la primera votación de la investidura.

Casado también ha difundido en redes sociales la carta que José María Múgica, hijo del socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, ha enviado Sánchez. “Que usted pretenda alcanzar la investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco produce una náusea infinita y un profundo desprecio”, se lee en la misiva. En los últimos días otras víctimas de la banda terrorista se han manifestado en Twitter apoyando el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. "Su opinión es tan válida como la mía, hijo de socialista asesinado por ETA a quien tanto nombra", le ha dirigido Josu Elespe, hijo de Froilán, asesinado por la banda en 2001, a Pablo Casado. "Y me hace feliz que ETA no exista, que tengamos un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema catalán desde el diálogo. Mi padre pensaría lo mismo". María Jáuregui, hija de Juan Mari, político socialista al que ETA asesinó en el año 2000, se ha manifestado en la misma línea: "Mi aita también estaría feliz, Pablo Casado. Porque ETA no existe. Porque vamos a tener un gobierno de izquierdas. Porque era un firme defensor del diálogo".

El diputado del PP Adolfo Suárez Illana se ha colocado de espaldas mientras intervenía en la tribuna la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. "Tan asesino es el que da cobertura jurídica o política como el que vacía su arma", ha dicho después, en los pasillos del Congreso. Durante el discurso de Bildu, desde la bancada de la derecha se han oído gritos de "asesinos" y "terroristas". Casado ha dicho que la intervención de Aizpurua era "lo más nauseabundo" que había escuchado en el Congreso.

"Ha sido una sesión desoladora. El PSOE ha pasado a ser un partido antisistema. Hoy ha dado un paso más allá, hasta la absoluta inmoralidad, al apoyar las tesis de Bildu. Los ultras son ellos, la coalición de Gobierno", comentaban al salir del hemiciclo dirigentes del PP. El partido anuncia una movilización en la calle y en el Parlamento contra el Gobierno de Sánchez.