Sánchez no logra la confianza del Congreso en la primera votación

Pedro Sánchez no ha logrado este domingo la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente del Gobierno en la primera votación en el Congreso de los Diputados. El candidato socialista ha obtenido 166 síes (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe), 165 noes (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, Navarra Suma, Coalición Canaria, Foro Asturias y PRC) y 18 abstenciones (Esquerra Republicana y Bildu). A la votación ha faltado la diputada de En Comú-Podem Aina Vidal, ausente por enfermedad y que no ha podido registrar a tiempo su voto telemático, favorable a la investidura de Sánchez.

Vidal, parlamentaria por Barcelona, acudirá en persona a la votación decisiva del próximo martes, en la que se considerará que el líder del PSOE logra la confianza de la Cámara si obtiene mayoría simple, es decir, más síes que noes, como ha sucedido esta mañana. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ausente en el debate del sábado por enfermedad, sí ha asistido a la votación de este domingo. Otro diputado Íñigo Barandiaran, del PNV, sí ha podido votar por vía telemática al registrar el sufragio dentro del plazo.

La votación se ha iniciado a las 11.30, después de la ronda de intervenciones de los partidos minoritarios en el Congreso y de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. La sesión de esta mañana ha transcurrido con el ambiente bronco de la jornada de ayer, especialmente durante intervención de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, constantemente interrumpida por las invectivas de los partidos de derecha. La dirigente de la izquierda abertzale sucesora de la ilegalizada Batasuna ha criticado el “autoritarismo” del discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña, lo que ha desatado un aluvión de ataques desde la bancada del PP y Vox: “¡Asesinos!”, “¡Pide perdón!”, le han lanzado en referencia a la banda terrorista ETA.

La votación ha seguido el guion previsto tras las intervenciones de ayer y las negociaciones de los últimos días. La diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, se ha mantenido firme en el voto negativo pese a la directriz de su partido de abstenerse. Y el parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha votado sí pese a las fuertes presiones de los partidos de derechas, especialmente de Vox, para que incumpliera el pacto firmado con el PSOE. José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, que en julio fue el único partido que votó a favor de la investidura de Sánchez, que resultó fallida, ha votado no, como decidió la ejecutiva de la formación dirigida por Miguel Ángel Revilla.

La primera votación para la investidura de Sánchez se ha desarrollado sin sorpresas. Ha fracasado, por tercera vez en menos de un año, al no obtener la mayoría absoluta de la cámara pero en 48 horas ya solo requeriría más síes que votos y lo conseguirá, según la misma alineación de fuerzas. Pedro Sánchez será investido presidente por la mínima lo que mantendrá la expectación, y la preocupación de los socialistas y Unidas Podemos. No puede haber más de dos bajas.

“La moderación y el respeto respetarán a la coalición progresista”, ha asegurado el candidato antes de la votación, tras constatarse en estos dos días de debate una enorme dureza en los discursos del PP, Vox y Ciudadanos. Los socialistas despidieron esta sesión con el reproche a Ciudadanos de tratar de conseguir la deserción de diputados socialistas. Cuando el gobierno se constituya, no habrá tregua, según el aviso del PP, Ciudadanos y Vox. Los últimos advirtieron: “En las próximas elecciones les vamos a arrasar”. La respuesta de Sánchez fue la de contraponer “la coalición de la apocalipsis a la progresista”.