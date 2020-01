Debate y votación de investidura de Pedro Sánchez, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Ana Oramas, líder de Coalición Canaria: "Hoy hablo por las personas que confiaron en mí y en mi partido. Me han presionado de todas las maneras posibles para que los traicionara pero no lo voy a hacer porque son mi gente. Y en su nombre le digo no, no y cien veces no". "Su ambición de poder es inmensa porque aunque no se lo crea hay límites que no se pueden sobrepasar. No voy a ser cómplice de ello y por eso voy a votar no a su investidura".