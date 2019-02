El hijo del asesinado Fernando Múgica no entiende “ningún brindis con la ideología del mal”

No hace tanto tiempo, apenas un mes y medio, José María Múgica, hijo Fernando Múgica Herzog, asesinado por ETA hace 23 años, pidió su baja como afiliado del PSE tras la publicación de una foto en la que aparecía la secretaria general de esa formación, Idoia Mendia, cocinando junto al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El abogado donostiarra ha vuelto a reencontrarse hoy con dirigentes del socialismo vasco en el homenaje que este partido ha rendido a su padre, a quien ha recordado como "un apasionado de la libertad y de la igualdad". Múgica ha aprovechado la ocasión para defender que "no se puede entender ninguna celebración, ningún brindis, nada, con quien encarna la ideología del mal que asoló el País Vasco a sangre y fuego durante más de 40 años".

Al homenaje organizado por el PSE-EE en el cementerio de Polloe (San Sebastián) han acudido numerosos familiares y amigos del fallecido, entre ellos su viuda María del Carmen Heras, acompañada por sus hijos, además de Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente español Adolfo Suárez, y el ex primer ministro francés Manuel Valls, candidato independiente a la Alcaldía de Barcelona, avalado por Ciudadanos. También han participado en la ofrenda floral los máximos dirigentes del PSE y el PP de Gipuzkoa, Eneko Andueza y Borja Sémper, respectivamente.

Múgica ha recordado durante su intervención que "la acción criminal terrorista fue felizmente derrotada por el Estado democrático de derecho que nos protege". No obstante, ha incidido en que "las ideas que alimentaron esa acción terrorista, que son ideas de odio, de destrucción, del mal" tienen que ser "siempre combatidas y derrotadas". Por ello, ha pedido que "no se puede entender ningún brindis con quien encarna la idea del mal. Si no, perderemos nuestro alma".

También ha advertido de la "amenaza" que supone "la ofensiva de nacionalpopulismo" que llega a Europa y a España. "Tenemos que combatir a los enemigos de la libertad que quieren destruir España y asaltar la Constitución". Múgica ha remarcado que tras las elecciones generales del 28 de abril, sea cual sea el resultado, habrá que poner "por encima de todo el mandato constitucional de la concordia y la convivencia entre los demócratas para proteger la Constitución".

De la misma manera, ha señalado que aquel que "asalta la Constitución se tiene que ver ante un tribunal de justicia", en alusión a los políticos independentistas catalanes juzgados en la causa del procés. "Esta es la regla de oro del sistema democrático", ha añadido.

Al término del acto, Manuel Valls, en declaraciones a los periodistas, ha reivindicado "la democracia, la libertad, la igualdad" y los valores constitucionales frente al "separatismo y el nacionalpopulismo" que "quiere romper España".