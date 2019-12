Álvarez de Toledo cree que “el momento político es más difícil” que con ETA porque PP y PSOE ya no están juntos

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que, aunque "cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano", sin embargo "el momento político actual es más difícil" porque "antes estábamos juntos PP y PSOE en el mismo bloque". La palabras de la portavoz popular han sido replicadas por la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez: "¿Dónde estabas tú cuando ETA nos mataba?", ha escrito en un tuit.

"Me da igual que te refieras 'en términos políticos", prosigue Ordóñez. "En términos políticos aquí se mataba a la gente precisamente por hacer política así que no me digáis que está sacada de contexto. Es la portavoz en el Congreso por el PP".

"Cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano. Era un desafío brutal. Pero el momento político actual es más difícil. Insisto, el momento político, pero lo es precisamente por eso. Porque antes estábamos juntos PP y PSOE en el mismo bloque. Pero se han

salido y eso nos debilita", lamenta la portavoz popular en una entrevista publicada este domingo en El Correo,

Álvarez de Toledo advierte, de que "en Madrid no se tiene conciencia de la profundidad y gravedad del movimiento separatista vasco" y ven al lehendakari, Iñigo Urkullu, como "un hombre moderado" y al PNV como "un partido serio y de Estado", pese a que "no lo son". Alvarez de Toledo, que no se "fía" del PNV, critica que, "cuando desde Madrid se hiperlegitima al nacionalismo vasco, se abandona a los constitucionalistas vascos", un bloque del que el PSE se ha "autoexcluido" para pasarse "al otro lado". A su entender, es "dramática" la "traición" de los socialistas "a su propia historia y al gran pacto constitucional".

Preguntada por las críticas del PSE al PNV por el proyecto de reforma del Estatuto vasco, la portavoz del PP asegura que no tiene "ningún motivo" para fiarse de lo que vaya a hacer el PSOE. "Los socialistas tendrán que retratarse. Y veremos si combaten claramente el supuesto derecho de autodeterminación", añade.

En esta línea, censura que el líder del PSOE Pedro Sánchez "defiende lo que él llama la plurinacionalidad" y que, a juicio de Alvarez de Toledo, supone "la derrota de la nación española nacida en el 78". La portavoz popular acusa a Sánchez de estar dispuesto "a todo con tal de seguir

en La Moncloa", de manera que, según denuncia, se está "fraguando un gobierno de sedición".

Por su parte, defiende un gobierno de "concentración constitucionalista". "Y digo entrar en el gobierno, no abstención para dejar gobernar a Sánchez con ERC", precisa. En cualquier caso, subraya que el líder socialista se ha convertido en "un obstáculo insalvable". "¿Hay opciones de que

sea parte de esa ecuación que salve el orden constitucional? Tengo que hacer un ejercicio enorme de voluntarismo", agrega.

Sobre las discrepancias que ha mantenido con dirigentes del PP vasco, recuerda que este mismo viernes participaron en un acto conjunto en el Día de la Constitución y, tras señalar que "el follón siempre es lamentable", precisa que ella hizo "una reflexión sobre la necesidad de construir y convertir al PP vasco en una alternativa nítida al PNV a sus planes de hegemonía y ruptura, y estamos trabajando en ese objetivo para lograrlo".

"Estamos en una sintonía clara sobre lo que hay que hacer: ser alternativa nítida y clara al PNV y ser el altavoz en el resto de España de lo que está pasando aquí", asegura Alvarez de Toledo, que afirma que Génova "por supuesto" respalda al líder del PP vasco, Alfonso Alonso.