El PNV pide “reconstruir el Estado” para dar soluciones a Cataluña y Euskadi

Ni el Estatuto ni la Constitución concitan la unidad de los partidos vascos. Si las formaciones celebraron la conmemoración del texto de Gernika con indiferencia y división, la efeméride que recuerda la aprobación de la Carta Magna está transcurriendo de la misma manera, con numerosos actos, pero ninguno unitario. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha instado a reconstruir el modelo de Estado con una fórmula que, "partiendo del reconocimiento nacional, pueda encontrar acomodo y duración en el tiempo", mientras que el PP ha celebrado el mayor periodo de paz que ha proporcionado la Constitución de 1978. EH Bildu se ha manifestado por las calles de Bilbao en demanda de la República vasca y el fin de lo que denominan "el régimen de 1978" y a escasos 500 metros la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que precisamente el día en el que "celebramos la Carta Magna, estamos en vísperas de la formación de un Gobierno de sedición". Los Federalistas del País Vasco han apostado por una reforma Constitucional en clave federal que encauce el problema territorial que sufre España.

Alberto López Basaguren , a la derecha de la imagen. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

"Esto no se sostiene más", ha dicho Esteban en la sede del PNV. "Hay que buscar una solución al problema de encaje territorial tanto en Cataluña como en Euskadi", ha indicado tras asegurar que el modelo del Estado "hace aguas". En su opinión, la Constitución "no es un texto aceptado de buen grado por la mayoría de la sociedad vasca y con el que una mayoría del pueblo vasco no se ha sentido a gusto", y lo ha atribuido a que no se reconoce "la nación vasca".

Una situación que según ha dicho no ha mejorado con el tiempo porque las posibilidades que podía haber tenido ese texto se han ido devaluando con las leyes que han ido recortando competencias en Euskadi y con el incumplimiento del Estatuto. También ha atribuido un papel cercenador del estatuto vasco al Tribunal Constitucional que lo ha ido limitando con sus sentencias. "Se ha llegado a un punto de inseguridad jurídica por la devaluación de un texto que ya nos parecía insuficiente", ha concluido Esteban.

Gobierno de Sedición

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que "los movimientos separatistas catalanes y vascos siempre han existido, pero la dramática novedad ahora es que el PSOE, que antes estaba en el bloque constitucionalista, se ha pasado al otro lado". Antes de que comenzara el acto un grupo de jóvenes ha intentado boicotearlo lanzando dos huevos que se han quedado a cincuenta metros del escenario y no han impactado en ningún miembro de la comitiva. Álvarez de Toledo ha calificado de "reaccionarios" a todos los partidos vascos "desde los nacionalistas hasta el PSOE" y ha advertido de que "no habrá autodeterminación, ni estatuto de limpieza de sangre que divida a los vascos entre unos de primera y otros de segunda, ni bilateralidad, ni ruptura, ni destrucción del orden constitucional". Al finalizar el acto otro grupo de radicales le han increpado, sin que se produjeran ni enfrentamientos ni momentos de tensión. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso ha permanecido diez minutos en el acto convocado por la plataforma Libres e Iguales y después se ha marchado.

Tampoco han coincidido con el acto de Libres e Iguales los manifestantes de EH Bildu, que reclamaban la autodeterminación del pueblo vasco, con las en torno a 200 personas que han participado en el acto de Libres e Iguales, después de que La ertzaina acordonara la plaza del Arriaga. La izquierda abertzale ha reclamado una república vasca en la pancarta con la que abrían la manifestación. Entre sus eslóganes estaban el de ni Estatuto ni Constitución, y ha discurrido por la Gran Vía sin que se produjeran incidentes de ningún tipo.

Federalistas vascos

La Asociación de Federalistas del País Vasco también ha celebrado la efeméride pero defendiendo una reforma de la Constitución que profundice en el camino federal del sistema autonómico como una manera de desbloquear la mayor crisis territorial que ha sufrido España desde el advenimiento de la democracia. Promovida por el catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren cuenta con el apoyo de casi 200 personalidades provenientes de la academia, las artes o la política, la asociación ha celebrado su segunda asamblea general, tras un año de andadura. Sus impulsores entienden que "negarse a una reforma constitucional", que dé cauce al problema territorial "es impedir que la Constitución esté en condiciones de afrontar adecuadamente este problema. Los federalistas han recordado que los países del entorno realizan reiteradas reformas de forma expresa de sus textos constitucionales, "en lugar de dejarlo en manos de los jueces, a través de su interpretación".