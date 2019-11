Álvarez de Toledo: “Majestad, siga viniendo a Cataluña y venga más”

“Señor, siga viniendo. Venga. Incluso venga más. Sí, Majestad: venga más a Cataluña. A Barcelona, por supuesto, Y también a Gerona, donde, de forma intolerable y por tanto inaceptable, le prohibieron ir. La Corona no debe renunciar a un milímetro porque cualquier renuncia es un retroceso para la libertad”. A través de una carta abierta a Felipe VI, Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP por Barcelona a las elecciones del 10-N, ha expresado este lunes su apoyo al Rey, justo el día en que su presencia ha sido contestada por grupos independentistas durante la entrega de los premios Princesa de Girona en Barcelona.

Álvarez de Toledo ha invertido expresamente su discurso, pronunciado durante una comida-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, para leer esa misiva de apoyo al Rey, de quien ha dicho que encarna mejor que nadie los valores republicanos. En ese sentido, ha definido a los secesionistas como "falsos republicanos", que no pretenden expulsar a los Borbones sino a los valores modernos de la "tolerancia, la discrepancia y el pluralismo". "Fomentan la división de los propios catalanes en ciudadanos de primera y de cuarta", ha continuado, "una élite catalanista y nacionalista, escoria charnega o gente de fuera", ha dicho.

En un discurso implacable con sus rivales políticos, la popular ha calificado de “hito” el discurso que Felipe VI pronunció el 3 de octubre en 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia, un discurso que ha considerado de mayor importancia que el de su padre, Juan Carlos I, durante el golpe del 23-F. “Le pido que ese gesto tenga continuidad”, ha dicho la cabeza de lista invitando al jefe del Estado a tener un trato directo con los constitucionalistas catalanes: los "veteranos" que llevan años en la "resistencia" o los jóvenes constitucionalistas que "no queman contenedores"; esa juventud, ha apuntado, en la que la princesa Leonor encontrará "no solo consuelo, sino también aliento y ejemplo".

Los comensales del Círculo Ecuestre han acogido con entusiasmo las palabras de Álvarez de Toledo, que repite en estas elecciones como candidata por Barcelona con el objetivo de mejorar sus pírricos resultados del 28 de abril cuando el PP pasó en Cataluña de cinco a un solo diputado. En el turno de preguntas, ha defendido su tesis de que Cataluña en los últimos 40 años ha estado sometida a una “democracia intimidada” y en la que ni siquiera ha habido paz. “Se tiene que revertir el repliegue del Estado en 40 años. Primero hubo los atentados de Bultó, Viola, Terra Lliure, y luego violencia en las calles. Pero en medio no ha habido paz ni pacifismo”, ha defendido, sin poder reprimir un elocuente “¿Pero esto que es?" en alusión a su última visita a Vic, que ha ilustrado en Twitter con una foto suya en la plaza Mayor con la leyenda "la Cataluña golpista".

Con la intención de capitalizar el voto constitucionalista, la candidata y Alejandro Fernández, presidente del partido, pidieron perdón este sábado en nombre del PP a los constitucionalistas catalanes y afirmaron que habían sufrido un desamparo mayor del que sufrieron los vascos porque, aunque no eran asesinados como aquéllos, no recibieron aliento. Por ello, pidió disculpas por esos "años de plomo”, concepto empleado para aludir a los años de mayores atentados terroristas, en una decena de “mandamientos laicos”. La síntesis es que el PP aceptó al nacionalismo como “animal de compañía”. José María Aznar pactó con Jordi Pujol en 1996 en el célebre Pacto del Majestic y en 2011 el PP cerró un pacto de estabilidad con Artur Mas.

A preguntas de los comensales, Álvarez de Toledo ha mostrado su disposición a que se impulse una televisión “constitucionalista” que no “insulte” como TV3 o que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos para que no cursen "solo en castellano la clase de gimnasia". “Esto no se arregla con la aplicación de un artículo pero hay que empezar”, ha dicho. Pese a que ha admitido que le producía “pudor”, ha hecho al final una llamada al voto útil reclamando el apoyo de los electores de Ciudadanos y de Vox. “Vox es la esperanza verde de Sánchez”, ha dicho, insinuando que la división del voto les perjudica. Esa fue la teoría que expuso Aznar cuando la arropó en un acto de la campaña del 28-A.