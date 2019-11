Última hora en Cataluña | Protestas contra el Rey Felipe VI ante los Premios Princesa de Girona

EL PAÍS

Aragonès (ERC) desea suerte a toda candidatura independentista: "No son adversarios". El coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha deseado suerte este viernes a las candidaturas independentistas, porque ellos "no son los adversarios", después de que la candidata de JxCat Laura Borràs abriera campaña diciendo que su lista no regalará sus votos al PSOE por nada, en crítica implícita a ERC. "Podríamos hablar de cómo se ha regalado la Presidencia de la Diputación de Barcelona a cambio de nada, cuando había la alternativa de hacer un presidente independentista. Pero no vamos a entrar en eso", ha declarado. ERC "no centrará la campaña en reproches" porque considera compañeros de viaje las candidaturas de JxCat y la CUP, y adversarios a Vox, Cs, PP y PSOE, y ha añadido que en momentos como el periodo electoral es cuando los independentistas deben mostrar más unidad. (EP)