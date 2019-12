3.500 millones en un año

Queridos lectores de 3.500 Millones:

Si han mirado a su alrededor, se habrán dado cuenta de que Planeta Futuro es un pequeño milagro. Tienen que alinearse muchos astros para que un medio líder en su idioma como El País alumbre cada día un espacio dedicado a la pobreza y a las soluciones para ponerle fin. Sus contenidos están a la altura de la mejor información internacional en este campo y millones de lectores se benefician a diario de un material que a menudo solo está disponible en pequeñas plataformas especializadas.

Nosotros estamos muy orgullosos de tener una esquinita en él. A lo largo de 2019 hemos publicado la friolera de 103 piezas, tocando una diversidad de asuntos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Hemos intentado cubrir —con opinión fundamentada y con miradas complementarias a la información que proporciona cada día el periódico— los asuntos que han marcado la actualidad, pero también trasladarles a lugares y perspectivas menos populares. En los ocho años de existencia de este blog no hemos aspirado a otra cosa.

Lo que sigue es una selección de diez piezas particularmente destacables entre las publicadas este año. No están todas las que son, pero no tengan dudas de que las que están, lo son de verdad. Si no las leyeron en su momento, les recomendamos enfáticamente que lo hagan ahora:

Tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro en el país amazónico y la aplicación de una serie de medidas que perjudican de forma preocupante a los pueblos indígenas, publicamos un balance sobre las jugadas del polémico mandatario brasileño y la firme resistencia de las tribus amazónicas a pesar de las amenazas. Leer más...

Una ideología que se apoya en el discurso del miedo y la xenofobia se ha propagado en Europa y ha llegado a España con un partido político extremista. Si algo caracterizó este año electoral ha sido la expansión de esta franquicia y gracias a una investigación de la Fundación porCausa te explicamos cómo funciona. Leer más...

La crisis venezolana ha tomado por sorpresa a los países del continente americano. Las políticas migratorias no logran gestionar adecuadamente la migración forzada causando una alerta humanitaria en toda América. Desde Tacna (ciudad frontera entre Perú y Chile) describimos el éxodo. Leer más...

En agosto el mundo fue testigo de una de las tragedias ambientales más graves de lo que va del siglo, pero también fuimos espectadores de la poca atención que reciben nuestras reservas naturales en el mundo. En la Amazonia, el olvido político y social que sufren los pueblos originarios, los guardianes de la naturaleza, es una de las causas de dicho problema. Leer más...

Como no podía ser de otro modo, este blog ha hablado sobre los ODS para enfatizar una y mil veces lo necesario que es alcanzarlos. Federico Buyolo, director general del Alto Comisionado para la Agenda 2030, contestó lúcidamente a una de nuestras entradas sobre la apropiación política de esta agenda. Leer más...

Gonzalo Fanjul estuvo en Nueva York y se coló en una reunión anual de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Aquí científicos de todas partes del planeta anunciaron sus descubrimientos y predicciones sobre la emergencia climática que estamos viviendo. En esta entrada les relatamos algunas impresiones del evento. Leer más...

Algunos de los participantes en el encuentro, durante el receso del café.

No solo las muertes en el Mediterráneo fueron noticia en Europa, también lo fue la fuerte represión y persecución que reciben los migrantes que cruzan la ruta de los Balcanes, sobre todo en Velika Kladusa (Bosnia y Herzegovina). Esta vez tuvimos una constante narración de lo que ocurre allí. Leer más...

Vivir con el virus del sida es particularmente duro en Brasil y el hecho de ser mujer heterosexual puede crear ciertos prejuicios que impiden a sus portadoras enfrentar la enfermedad. Esta es la historia de algunas mujeres que lograron romper esas barreras y realizar sus sueños. Leer más...

Otro de los puntos que hemos tocado con preocupación es la pobreza que se produce en España. La desigualdad económica y social ha llevado a cientos de personas a la exclusión y conseguir sacarlas de ese abismo es un debate que sigue pendiente. Tristemente, la pobreza no ha sido el tema estrella durante este año electoral. Leer más...

Quizás muchos recordaremos el 2019 como un año de continuas manifestaciones. El malestar ante la aguda desigualdad económica consiguió levantar a los pueblos, entre ellos, a un país americano fuerte y combativo. Desde Chile, logramos traer el testimonio de los protagonistas. Leer más...

Confiamos en que esta selección les resulte interesante y les agradecemos como siempre su interés, propuestas y comentarios. Les deseamos un 2020 más justo, sostenible y feliz para todos:

Patricia y Gonzalo

Esta entrada ha sido escrita por Patricia Páez y Gonzalo Fanjul, coeditores de este blog.