Dos días encerrado con globalistas

Reconozco que el discurso de Trump me inquietó. Si el mundo es de los patriotas y no de los globalistas, como afirmó la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, mis dos días en aquella sala eran una pérdida de tiempo garantizada. Pero noblesse obligue, pensé: “las comidas están pagadas y no tengo nada mejor que hacer en Nueva York”. Así que me acomodé en mi silla para presenciar la reunión anual de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN o Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible), donde un centenar de los mejores científicos y académicos del planeta se esfuerzan por hacer realidad la Agenda 2030. Lo que siguen son algunas impresiones rápidas de lo que allí viví:

El mundo será de los patriotas, pero más vale que se vayan comprando un taparrabos. Una tras otra, las sesiones sobre clima, sistemas alimentarios, salud, financiación o biodiversidad fueron desgranando un panorama de deterioro acelerado y respuestas desoladoramente insuficientes (todos los detalles en este índice que el SDSN produce anualmente). Échenle la culpa a drama-queens como Greta, pero, por primera vez en mi vida, salgo de una de estas reuniones verdaderamente asustado.

No es habitual escuchar a un científico declarando probadas sus propias tesis milenarias, pero eso fue exactamente lo que hizo Johan Rockström, autor del concepto de los ‘límites planetarios’. Sus peores pesadillas se hacen realidad mientras el planeta avanza a zancadas hacia puntos de no retorno en materia de biodiversidad, alteración del suelo, emisiones de nitrógeno o acidificación de los océanos, entre otros.

Me impresionó particularmente la sesión de los capítulos amazónicos del SDSN. Este lugar del planeta ilustra a la perfección nuestra urgencia. Y fue precisamente un obispo enviado por Francisco, el “Papa verde”, quien desgranó las razones para la alarma y llamó a la revolución pacífica pero firme contra Bolsonaro. No había escuchado a un cura tan enfadado desde que desmantelaron mi colección de cómics picantes en el colegio.

Lamentablemente, el presidente brasileño y su club global de líderes sin camiseta son la punta de lanza de un problema mucho más profundo. La sesión de debate con un puñado de eurodiputados me dejó dudando en qué planeta viven nuestros líderes. Cada uno de ellos fue desgranando todo lo que la UE se propone hacer en este ámbito… si acordarse de mencionar que nuestro debate público está secuestrado por una agenda nacional-populista que enloquece o agarrota a quien se expone a ella. Piensen, si no, cuánto tiempo le han dedicado los medios a la emergencia climática que fue declarada oficial la semana pasada, y cuánto a Cataluña o a Boris Johnson.

La única alternativa es embarcarse en lo que investigadores como Mariana Mazzucatto, Jeffrey Sachs, Nebojsa Nakicenovic o el propio Rockström han identificado como las transformaciones que demanda la Agenda 2030. Esta idea parte del proyecto El mundo en 2050 y propone un modelo que simplifica la complejidad de los 17 ODS (y sus 169 metas) e identifica seis ámbitos de inversión, regulación e innovación en los que sectores público, privado y civil deben trabajar de manera coordinada en cada uno de los países. El espíritu ya no es incremental, sino directamente rupturista.

Nos jugamos mucho, muchísimo, en las próximas elecciones. Sánchez e Iglesias serán dos irresponsables con un gusto peligroso por sí mismos, pero por ahora son nuestra mejor opción de no irnos al carajo. La alternativa es elevar a la política nacional un diálogo similar al que protagonizó recientemente el bueno del alcalde Almeida con un público que, claramente, le quedaba grande. Todo el mundo debería llevar este vídeo en sus teléfonos como vacuna contra la abstención.