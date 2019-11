El último juego de Google: recorre por dentro con realidad virtual los edificios de la Bauhaus que nunca se llegaron a construir

La Bauhaus, como Google, está en todas partes, incluso en tu casa. Literalmente. Google Arts & Culture estrena hoy Bauhaus Everywhere, un especial que recorre todas las disciplinas de la mítica escuela alemana de artes y arquitectura y que ofrece además algunas innovaciones que prometen convertirse en el último gran juego de la plataforma divulgativa de Google, después de aquel Faces que permitía buscar tu gemelo en el arte.

Google Arts & Culture es una plataforma de contenido cultural creada (y curada) por expertos que bucea en el arte, la historia y la cultura global para que, ya seas de Parla o del Lower East Side, tengas las mismas opciones de explorar el mundo hasta el último rincón.

Hace ya casi una década que los ingenieros de Google trabajan mano a mano con la friolera de 2.000 instituciones culturales de 80 países. Su objetivo es doble, además de acercar la cultura a todos (y gratis), ayudar a preservar este legado y presentarlo de la manera más innovadora gracias a la más avanzada tecnología que a día de hoy existe; es decir, la de Google.

Imagen 3D de la Rundhaus (la casa redonda), de Carl Fieger (1924). De la colección de: Bauhaus Dessau Foundation.

Desde los ferrocarriles indios a los templos de Ankor, las posibilidades de Google Arts & Culture son infinitas y permiten opciones de juego inagotables. La último de ellas, estrenada hoy, Bauhaus Everywhere, se ha convertido en la madre de todas las colecciones sobre la institución y la mayor muestra online de objetos e historias digitalizadas de sus archivos hecho hasta hoy. Se trata de una inmersión 360 en el universo de la Bauhaus, desde su nacimiento, hace cien años, hasta su influencia en muchos de los objetos cotidianos que nos rodean hoy.

Para el proyecto han colaborado con la icónica Bauhaus Dessau, y otras seis instituciones: la fábrica FAGUS, el Guggenheim, el IIT Institute of Design, el Museo de Artes Decorativas de Boston, el Getty Research Institute y el Museum of Design Excellence. Ellas han abierto sus archivos de par en par a los prismáticos de Google, y les han dado acceso a incunables, diseños, bosquejos, apuntes, fotos y obras. Con todo ese material se han elaborado 45 exposiciones online con más de 10.000 objetos y 400 imágenes digitalizadas. Para ello se ha usado la Art Camera, con una resolución (a un gigapixel), que llega donde el ojo humano no alcanza, por ejemplo, hasta los pequeños huecos en blanco que dejó Kandisnsky al colorear Red. White. Blue.

Estas exposiciones nos acercan con el máximo detalle a las piezas favoritas de su directora actual, Claudia Perren, como los diseños de edificios de Mies van der Rohe y las fotos Marcel Breuer; nos cuelan en las fiestas y nos hacen revivir los procesos de admisión de sus alumnos, además de descubrir cómo vivían las mujeres o conocer cuál era su verdadero bestseller (el papel de paredes).

El conocido Street view nos llevará a visitar las entrañas de la Bauhaus Dessau y otros talleres y edificios, e incluso hasta el interior de los museos, dando la opción de detenernos en cada obra. Gracias al Tour Google Earth Voyager es posible localizar de un vistazo los principales edificios del movimiento alrededor del mundo (incluyendo la ciudad blanca de Tel-Aviv y la nueva Bauhaus de Chicago) e ir deteniéndose en cada uno, acompañado de sus correspondientes explicaciones.

Todos aquellos edificios que existen están en el mapa. Y los que no se pueden poner en un mapa porque nunca existieron ahora pueden visitarse también. Todo gracias a la función de realidad aumentada de Pocket Gallery, que permite explorar el interior y el exterior de tres estructuras únicas de la Bauhaus que quedaron en un cajón polvoriento: la Bambo House, de Marcel Breuer; la Rundhaus de Carl Fieger y la Court House de Edward Ludwig.

Sus planos, sus notas, sus bocetos, han sido recuperados de los archivos y reinterpratados por los expertos de la Bauhaus, y un equipo de ingenieros y arquitectos ha creado, basándose en ellos, los modelos de realidad aumentada con la máxima fidelidad a sus tamaños, formas y materiales.

Desde Parla o desde el Lower East Side el proceso es el mismo: gracias a la tecnología ARCore (Android) / AR Kit (iPhone), la cámara del teléfono detecta la posición y permite el ajuste en tiempo real de la perspectiva, el ángulo y el tamaño del modelo con respecto a tu movimiento, para colocar el modelo en miniatura del edificio en un área elegida por ti, véase, tu alfombra. Y allí, como Alicia en el País de la Maravillas, es cuando entras en un edificio de la Bauhaus de tamaño natural. Google nunca va de farol: Bauhaus is everywhere.