La mejor crema de manos cuesta menos de tres euros, según la OCU

Si hay una parte de nuestro cuerpo que está expuesta a toda clase de agresiones, es sin duda las manos. Los cambios de temperatura, todo lo que cogemos, los distintos jabones que usamos para lavarlas… Todo esto, dice la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "pasa factura a la piel" y la puede dejar "seca y áspera". De ahí, la necesidad de contar con una buena crema de manos que nos ayude a mantenerlas hidratadas y cuidadas. Pero, ¿cómo elegir la mejor? La OCU ha publicado un análisis de 16 cremas hidratantes de manos que hay en el mercado y le ha dado una valoración a cada una de ellas.

Dove Derma Spa Intensive

Esta crema de manos es la ganadora del análisis de la OCU. Obtiene una clasificación global de 80 puntos y el máximo de puntuación en las categorías de "hidratación" y "efectos sobre la barrera cutánea". Sin embargo, cae a cuatro estrellas en la "eficacia percibida" y a tres en las "propiedades cosméticas", ambas evaluadas por los usuarios. También contiene perfume y fragancias alergénicas. El precio del envase de 75 mililitros de producto oscila entre 1,95 euros y 2,95 euros (3,27 euros por 100 mililitros).

La media de las seis valoraciones que tiene en Amazon le otorga cuatro de cinco estrellas. Aunque ninguna de las opiniones es del todo negativa (nadie le da menos de tres estrellas), algunos usuarios apuntan que "no es el mejor producto de la marca", y la mayoría coincide en ciertos aspectos positivos del producto: su ligereza, su facilidad para aplicar y absorber, y la hidratación que aporta.

The Body Shop Hemp Hand Protector

La Hemp Hand Protector de The Body Shop obtiene exactamente la misma puntuación que la crema de Dove en las distintas categorías valoradas. Las diferencias están en que no tiene fragancias alergénicas y que su precio se dispara: el envase de 30 mililitros cuesta 6 euros (es decir, 20 euros los 100 mililitros) y su calificación global cae a 75. Se puede conseguir en los establecimientos de The Body Shop.

En Amazon cuenta con una puntuación de cuatro estrellas y media. Los usuarios parecen encantados: "Adoro este producto", "llevo años usando este protector de manos", "la mejor crema de manos que he usado jamás"… La única opinión ligeramente negativa asegura que "lo que no me gustan son el olor y el paquete, pero es tan buena que no me importa".

Nivea Cuidado Manos Intensivo

Con solo un punto menos que la crema anterior, este producto de Nivea se coloca en la tercera posición de la lista de la OCU. Según el análisis, hidrata peor, aunque obtiene mejor nota (cinco estrellas) en la categoría de "eficacia percibida" que las dos anteriores. En las categorías de "efectos sobre la barrera cutánea" y "propiedades cosméticas" consigue cinco y cuatro estrellas, respectivamente. Su envase contiene 100 mililitros de crema que pueden costar entre 2,79 euros y 3,39 euros, según el supermercado. En Amazon, la valoración difiere bastante: solo obtiene una de las cinco estrellas posibles y los usuarios no han dejado ninguna crítica.

Las marcas blancas entre las mejores

Los siguientes cuatro puestos de la lista los ocupan cuatro cremas de manos creadas por las marcas blancas de distintos supermercados: la primera, la de Hidratante de Carrefour, seguida por la Nutritiva Regeneradora de Deliplus (Mercadona), La SOS de Cien (Lidl) y la Intensiva & Reparadora Karité Touch de Bonté (Día). Todas ellas están consideradas como de "buena calidad" en el análisis de la OCU, (las tres primeras obtienen una puntuación global de 74 y la última, de 72).

La Hidratante de Carrefour es uno de los productos más baratos de la lista. Considerado una "compra maestra" por la OCU, su envase de 100 mililitros cuesta 1,03 euros y está a la venta en los supermercados Carrefour. Entre sus características destaca que contiene perfume y también fragancias alergénicas. Obtiene una calificación de cinco estrellas en los apartados de "efectos sobre la barrera cutánea" y "eficacia percibida"; y un total de cuatro estrellas en "hidratación", "propiedades cosméticas" y "etiquetado".

La crema de manos de Mercadona también está considerada por la OCU como "compra maestra". Su envase de 125 mililitros cuesta 1,29 euros (1,14 euros cada 100 mililitros). Este producto también contiene perfume y fragancias alergénicas, y obtiene exactamente las mismas calificaciones que la crema de Carrefour. Salvo en las "propiedades cosméticas", que se queda con tres estrellas.

El tercer cosmético de marca blanca que se hace un hueco en la lista de las mejores cremas de manos OCU es la SOS de Lidl. Este producto cuesta 0,99 euros el bote de 75 mililitros (1,32 euros cada 100 mililitros). Se trata de una crema que no tiene perfume, aunque sí cuenta con fragancias alergénicas. De todas las de supermercados, es la que mejor puntuación consigue en "hidratación" (cinco estrellas), aunque en la "eficacia percibida" se queda en tres. También consigue el máximo los "efectos sobre la barrera cutánea". En "propiedades cosméticas" solo obtiene dos estrellas y en el etiquetado, tres.

Por último, la crema Intensiva & Reparadora Karité Touch de Dia tiene un precio de 1,46 euros por un envase de 75 mililitros (1,95 euros cada 100 mililitros). A diferencia de la anterior, esta no contiene fragancias alergénicas, aunque sí tiene perfume. Este producto obtiene la misma puntuación en "hidratación" y en "eficacia percibida", un total de cuatro estrellas. Aún mejor es la nota que consigue en la valoración de los "efectos sobre la barrera cutánea" (cinco estrellas). Y se queda con tres estrellas en las "propiedades cosméticas".

