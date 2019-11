Cómo convertirse en un experto en vinos desde el salón de casa

Degustar un buen vino es uno de los grandes placeres de la vida. Apreciar todos sus sabores y matices, sin embargo, a veces no es tan sencillo. Educar el paladar y aprender a dejar que nuestros sentidos (el gusto, pero también el olfato y la vista) nos seduzcan requiere algo de paciencia y preparación. Pero al contrario de lo que se podría pensar, no es una tarea costosa ni elitista, sino algo que puede estar al alcance de cualquiera. Incluso a un clic de distancia.

Para que podamos aprender a apreciar aún mejor lo que supone una buena copa de vino, El Coto de Rioja ha impulsado una masterclass online en la que no solo está permitido beber vino, sino que está más que recomendado. De la mano del experto José Ramón Jiménez, en esta serie de vídeos se nos plantean diferentes aspectos relacionados con la degustación de caldos de una manera directa y accesible. En once minutos, uno por cada capítulo de la serie, podremos adquirir unos conocimientos sobre el mundo del vino que no están, ni mucho menos, vedados solo a unos pocos especialistas.

En la primera lección de esta masterclass, por ejemplo, Jiménez nos explica en un minuto cómo reconocer la edad de un vino a través de su color. De los tonos más violáceos en los más jóvenes, pasamos a los colores más rojizos, cercanos a los de la cereza, en los que tienen más tiempo de maduración. También se nos explica un truco tan sencillo como útil: cómo utilizar la linterna del móvil y un fondo blanco para apreciar mejor las tonalidades de una copa de vino.

El gesto de oler un vino cuando nos lo sirven es uno de esos tics que muchas veces se hacen por imitación, sin que sepamos detectar realmente la información que el olfato nos puede proporcionar sobre lo que vamos a probar a continuación. En otra de sus lecciones, “el educador en vinos” nos explica cómo sacar partido a nuestra nariz para apreciar sus propiedades. De los tres tipos de aromas, así como sus distintas variedades, pasamos a otro consejo: taparnos los ojos para dejar que el olfato haga todo el trabajo y nuestra vista no interfiera en su camino.

A lo largo de las once lecciones que podemos encontrar en la web de El Coto de Rioja y su canal de YouTube, también podremos aprender a reconocer aromas y sabores diferentes. Todas ellas se alejan de la complicación y los tecnicismos que muchas veces se relacionan con el mundo del vino, ya que el objetivo es, al fin y al cabo, disfrutar. Por eso José Ramón Jiménez cierra cada capítulo recordándonos que el mejor vino es “el que te gusta a ti”.