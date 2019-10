Diamantes sin sangre

"No queremos violencia impuesta ni en nuestro cuerpo ni en nuestros paisajes, no queremos llevar un anillo que haga sufrir a nada ni a nadie", afirma el artista Ernesto Artillo a propósito de la primera colección de joyería en que colabora.

En una época marcada por el terremoto de los diamantes de sangre, Artillo se ha asociado con David Locco, la primera firma mundial de diamantes ecológicos certificada por el Instituto Gemológico Internacional. Sus diamantes se generan en un laboratorio estadounidense donde se reproducen las circunstancias exactas para lograr la mayor pureza y después se tallan en Amberes. Y, en esta ocasión, la colección ideada por Artillo, Belleza y violencia, añade un extra de complejidad, porque emplea los primeros diamantes ecológicos y de color del mundo.

"Los diamantes ecológicos no están manchados de sangre, no forman parte de la oscura herencia que traen estas piedras ni auguran futuras consecuencias negativas humanas ni medioambientales", apunta Artillo. "Es posible tener diamantes sin hacer daño a las personas ni al medio ambiente. Es posible que la experiencia entre la belleza y la violencia sea una elección emocional y no una imposición física ni medioambiental".