El día que Silvia Abril le enseñó a Jaime Cantizano a comer mejor

EL DE JAIME Cantizano es uno de los rostros más conocidos del mundo de la televisión y, desde hace un tiempo, se ha convertido en una de las voces que nos acompaña desde la radio. A un trabajo que exige gran dedicación se ha unido recientemente su paternidad, algo que se traduce en un estilo de vida en el que apenas queda espacio para ocuparse de una alimentación cuidada y saludable. Un problema habitual para muchas personas.

Para demostrar que llevar una alimentación más sana no es incompatible con una vida profesional muy activa, Silvia Abril y Carrefour han invitado a Jaime Cantizano a El lunes empiezo, un programa en el que se ofrecen consejos y recetas que mejoran la calidad de nuestra dieta. “Cocino todo muy a la plancha, muy a lo crudo”, confiesa el presentador a Abril al comienzo de su encuentro, resaltando también que uno de sus platos estrella son las legumbres. “Si me preguntas en qué me luzco, me luzco poco, pero en las lentejas”, explica Cantizano.

“Nos pensamos que comer sano es caro y difícil por cuestión de tiempo, y te voy a demostrar que no”, le explica Silvia Abril en el programa, y lo hace a través de dos recetas que incluyen las legumbres de una forma mucho más ligera que el guiso tradicional que todos conocemos. El nutricionista Aitor Sánchez, integrante de la iniciativa de Carrefour para ofrecer acciones concretas que nos ayudarán a todos a comer mejor de la manera más sencilla posible, le explicó a Cantizano las medidas que adoptan para hacer que la compra en el supermercado sea de la mayor calidad, primando el consumo de proximidad para crear una sociedad más sostenible. “Si no cocinamos, muchas veces recurrimos a productos ultraprocesados, así que cocinar es la mejor garantía para comer sano”, cuenta Aitor.

Ya con el delantal puesto, Silvia Abril le propone a Jaime dos recetas, una caliente y otra fría. “No hace falta cocinar siempre para comer saludablemente”, le explica antes de explicar una receta que incluye unas alubias con acelgas rojas y calamares. “Le voy a poner una cosita más, una picada que lleva almendra, perejil, ajito... Te va a sorprender la mezcla de la alubia con el calamar. Está delicioso”.

Mientras la primera receta estaba en el fuego, se pusieron manos a la obra con la segunda: una ensalada de lentejas frías y berros, a la que añadieron el toque dulce de la pera, unas nueces y una vinagreta de lima. “Fíjate que yo tenía poca confianza en ti como cocinera, pero está muy rico”, el confesó Jaime a Silvia una vez degustado el resultado de ambas recetas. “Has cumplido algo que me has dicho: es económico, rápido, sano y natural. Me comprometo a practicar en casa”, concluyó el presentador.