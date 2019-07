Todo lo que debes saber sobre la máscara para acné que Neutrogena ha retirado del mercado

El pasado jueves, 4 de julio, Neutrogena tomó la decisión voluntaria de retirar del mercado su Máscara de Fototerapia Anti Acné (Light Therapy Acne Mask) y su activador, según comunicó a la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). La medida se debe a que el uso de este producto "puede incrementar la fotosensibilidad ocular de un pequeño grupo de la población con afecciones oculares subyacentes y para algunos usuarios que estén tomando medicamentos", han explicado fuentes de la empresa a BUENAVIDA.

¿Qué productos se han retirado?

Los productos son la Máscara de Fototerapia Anti Acné (Starter Kit, modelo 31000) y el Activador de la Máscara de Fototerapia Anti Acné (modelo 71000). Según el comunicado de la AEMPS, la máscara es un dispositivo reutilizable, de uso doméstico, no invasivo y no estéril destinado al tratamiento del acné, de leve a moderado, en la cara, que funciona liberando una combinación de luz roja y azul a través de diodos emisores de luz (LED). El activador, por su parte, se comercializa por separado para aumentar el número de dosis disponibles de la máscara.

¿Qué debo hacer si ya tengo uno en casa?

Desde la AEMPS recomiendan seguir las instrucciones y advertencias que figuran en el producto y no utilizarlo en caso de tener la piel sensible a la luz o si se están tomando medicamentos que puedan hacer que la piel se vuelva sensible a la luz. "En caso de duda o de experimentar alguna molestia visual, recomiendan dejar de utilizar el producto y consultar a profesional sanitario.

Aunque desde la empresa aseguran que "los informes de efectos adversos visuales asociados con el uso de la máscara de Neutrogena basada en la fototerapia son raros, generalmente leves y temporales" y destacan que si "se utiliza una vez al día siguiendo las instrucciones", su uso es seguro en la mayor parte de casos.

¿Puedo devolver el producto?

Sí. Para devolver tanto la máscara como el activador es necesario contactar con la empresa Johnson & Johnson, S.A., que se encarga de distribuirla, en la siguiente dirección: jnjresponde@its.jnj.com.

¿Qué debo hacer si vendo la máscara en mi tienda?

Distribuidores, farmacias, parafarmacias y comercios deben devolver los productos retirados siguiendo las instrucciones proporcionadas por la empresa.

