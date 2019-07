Por qué es un error enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas

Terminas de cenar y la única tarea que te queda por hacer en el día es lavar los platos y el resto de utensilios que has usado para cocinar. Si no tienes lavavajillas, inevitablemente toca coger estropajo y jabón, y frotar hasta que queden limpios. Sin embargo, es probable que cuentes con este electrodoméstico para facilitarte las tareas en casa: según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de los hogares españoles tienen un lavavajillas en su cocina. En este caso, te ahorrarás el esfuerzo de fregar los platos. Y aún así, muchos de nosotros tenemos la costumbre de aclararlos antes de meterlos para que queden perfectamente limpios. Algo que, dicen las organizaciones de consumidores y marcas tanto de electrodomésticos como de detergentes, es un error

Ante la pregunta ¿hay que enjuagar los platos antes de meterlos?, la respuesta siempre es clara: "No", dicen tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), como empresas del sector como Finish o Balay. La explicación desde la OCU está en el funcionamiento de los detergentes, que para limpiar "necesitan suciedad. Si los platos ya están (casi) limpios, las enzimas del jabón rendirán menos, sin contar con que ese prelavado supone un gasto de agua innecesario".

Además de que la acción del jabón no sea la misma, enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas es menos ecológico: "Resulta menos eficiente en cuanto al ahorro de agua", apuntan desde Finish, quienes añaden que las altas temperaturas a las que funcionan estos electrodomésticos "aseguran que los platos estarán perfectamente limpios". Como mucho, señalan desde Balay, podemos retirar los restos de comida sólida con una servilleta antes de meterlos.

Aclarar la suciedad antes no solo puede hacer que el jabón no funcione bien y que gastemos más agua, también que el lavavajillas no use todo su potencial. Lo explican desde la organización de consumidores de Estados Unidos, Consumer Reports: "La mayor partee de los que se han vendido en los últimos cinco años por un precio de 500 dólares o más vienen con un sensor que determina cuánta agua es necesaria para limpiar la vajilla. Al inicio del ciclo, hace un repaso a la carga y determina la cantidad de agua que debe usar. Si hemos enjuagado los platos antes, es posible que no haga bien la lectura y no lave bien los platos".

Al igual que la recomendación de Balay, desde la OCU y Consumer Reports aconsejan quitar únicamente los trozos grandes y secos de comida que quedan en los platos. El resto hay que dejarlo en "manos" del lavavajillas.

