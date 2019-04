Señalados por tener ‘mala piel’: ¿una nueva forma de clasismo?

La multiplicidad de productos que venden la idea de una "piel perfecta" aviva el debate del disease mongering, un término acuñado por la periodista Lynn Payer en The New York Times, en los años 90, para describir la mala praxis de algunos laboratorios al convertir condiciones no patológicas en enfermedades, para poner a la venta el remedio. Un estudio de la Universidad de Jena (Alemania) de 2016, publicado en Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, baraja esta hipótesis en torno al concepto de "piel frágil", una condición calificada por algunos laboratorios como "infradiagnosticada en consulta", pero de la que no hay suficiente evidencia.