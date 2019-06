8 gestos ecológicos para perezosos

Un año más las Naciones Unidas nos invitan a marcar hoy en nuestras agendas que se celebra de nuevo el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se ha querido poner el acento en la perniciosa contaminación del aire. Leo en su web que 9 de cada 10 personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación que superan los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Yo por mi parte quiero aprovechar la fecha no para alertar sobre el mal que nos acecha por tierra, mar y aire sino más bien para ayudar a prevenir un mal mayor. ¿Y si cambiamos pequeños hábitos tranquilamente repantingados en el sofá de casa? Quizá podremos decir un día, como el famoso astronauta, que hemos dado un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad. Aquí te dejo mi lista de 8 gestos que no necesitan mucha algarabía; sólo la convicción íntima de que es necesario el cambio.

Yuka ha llegado ya al mercado español

1) Actualiza tus Apps ‘eco’. En este blog te hemos hablado de un par de aplicaciones que quieren ayudarte en la buena dirección y tengo el honor de anunciar que desde hace poquito están ya disponibles para su uso y abuso en España. Me refiero en primer lugar a Yuka, una aplicación creada en Francia, que escanea el código de barras de los productos alimentarios y de higiene para hacer una compra más responsable. Conté más sobre ella en el post Escaneo el producto, ergo sum. Yuka cuenta ya con 10 millones de usuarios allende los Pirineos y está disponible para el consumidor español desde finales de mayo: reconoce ya el 70% de los productos de nuestro mercado.

Y la segunda app es Go Zero Waste, que como su nombre indica nos quiere ayudar a llevar una vida residuo cero o casi. Hablé más de ella en el post El residuo cero se instala en tu móvil a principios de año cuando los promotores estaban inmersos en plena campaña de crowdfunding. Ahora me informan de que lanzan la versión beta el próximo 8 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos.

2) Reduce tu consumo de carne. A principios de año expliqué que en Francia 500 personalidades habían decidido ayunar de carne y de pescado un día a la semana y hacer público su compromiso. Contaba sobre su iniciativa y sus razones para llevarla a cabo en el post: ¿Y tú qué comes los lunes? ¿Por qué no sumarse a la vague (ola, en francés) y disminuir el consumo de proteína animal?

3) Engánchate no a Juego de Tronos sino a documentales 'verdes'. Si te gusta pasar horas y más horas ante una pantalla para seguir las peripecias de personajes de ficción, ¿por qué no aficionarse por igual a los documentales 'verdes', que cuentan igualmente dramas con héroes y villanos, sólo que muy reales y palpables y todo ello filmado en escenarios muy reconocibles? Aquí te hemos recomendado de un tiempo a esta parte muchos documentales verdes como Before the flood de Leonardo di Caprio; Demain, otra road movie eco en este caso de factura francesa; el documental también francés Tenemos 20 años para salvar el mundo, que hace apología de la agroecología; y el cortometraje británico 73 cows (73 vacas, en inglés), que cuenta la reconversión de un ganadero británico en agricultor bio incapaz de llevar su ganado por más tiempo al matadero. ¿Cómo concienciarse y mejorar nuestros hábitos de consumo si no estamos informados?

4) Bebe (sobre todo) agua del grifo. El agua es lo mejor para el cuerpo. Abandona por lo tanto las bebidas industriales, que además de no ser muy sanas (suelen llevar un porcentaje de azúcar elevado) vienen embotelladas en plástico o en latas de aluminio. Es decir, evita generar residuos porque, ya lo sabemos, el mejor residuo es el que no existe.

5) Navega por Internet con Ecosia. Te hablé ya de este motor de búsqueda en el post Navega por Internet y de paso planta árboles. Cuando escribí el texto en noviembre del año pasado habían conseguido plantar más de 42 millones de árboles. Hoy vuelvo a consultar sus cifras y han superado los 58 millones. ¿Quieres colaborar tú también a reforestar el planeta a golpe de clic?

6) Rodéate de telas. Cuando te prepares tu comida sin proteína animal y tu jarra de agua, no olvides utilizar una servilleta de tela para tu uso así como un trapo para limpiar la mesa del comedor. Y al salir a la calle que en tu bolso no falte nunca una bolsa de tela. Dicho de otro modo: di adiós al plástico y a los productos de de papel de un solo uso.

7) Renuncia al avión durante un año. Este consejo es facilísimo de hacer desde el sofá de casa. Puede que a alguien se le dibuje una sonrisa al leer el enunciado pero la verdad es que se trata de una campaña internacional que está despegando, valga la imagen aeronáutica. Lo leí en The Guardian no hace mucho. Cuentan la historia de un sociólogo británico especializado en medio ambiente que debía ir hasta China para una investigación. Le pareció hipócrita coger el avión así que se fue hasta allí en tren: 14 días de viaje a través de Europa y Asia. La mala conciencia no es exclusiva de los científicos. Dos madres suecas iniciaron un movimiento Flight-free (Sin volar) en 2018 donde pedían que las personas se comprometieran a no volar durante un año. Calculan que a finales de este año 100.000 personas se habrán sumado a la causa en su país.

8) Borra emails y salva el planeta. En el post del mismo nombre explicaba por qué es pernicioso conservar emails y hablaba de una aplicación, Cleanfox, que nos ayuda a limpiar el ordenador de correo almacenado y no deseado.

¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente!