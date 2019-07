El perpetuo movimiento de Yapci Ramos

"Welcome Her es un proyecto en el que indago sobre los vínculos que, como canaria, me relacionan con el continente africano", explica Yapci Ramos (Tenerife, 1977). La artista realizaba estas declaraciones en la presentacion de la parte africana de su obra, ahora exhibida en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria hasta finales de agosto. "Quizá, de entrada, podría interpretarse como la extranjera que llega a África y es bienvenida", puntualizó durante la inauguración la comisaria de la expsoción, Yolanda Peralta. "Her hace referencia a África, a la Madre Tierra, al continente africano. Y welcome plantea un posicionamiento, una actitud en la vida, que es dejarse llevar, fluir y, sobre todo, ir aceptando todo aquello que te llega. Dar la bienvenida. Y esto, en un continente y en un lugar que no es tu lugar de origen, implica que en ese viaje, en esas residencias, en esas estancias en el continente africano, nada está planificado: todo se desarrolla, todo acontece y le vas dando la bienvenida. A todo lo bueno y a todo lo malo que te ocurra", subrayó.

Esta exposición es la tercera y última estación de un viaje de autoconocimiento y relación con el mundo de Ramos. La artista canaria inauguró en 2018 su primera exposición individual en su archipiélago natal, Show Me (TEA Tenerife Espacio de las Artes), que abría la puerta a una trilogía expositiva que completan Know Us (inaugurado en San Antonio Abad - CAAM el pasado 14 de marzo) y la muestra que actualmente y hasta finales de agosto acogen las salas expositivas de Casa África, Welcome Her. Siguiendo siempre una línea de trabajo autobiográfico, Ramos evolucionaba desde un ejercicio de exhibicionismo en el que abordaba algunos tabúes sin definirse (Show Me) a la comprensión de su identidad a través de la investigación de su archivo fotográfico familiar (Know Us) para desembocar en su automapeo en un planisferio imaginario, fruto de proyectos desarrollados en el contexto africano (Welcome Her).

"El proyecto lo divido en tres salas", precisó Ramos. Horizon es la primera, una instalación con la que Ramos explora las aguas que rodean la isla de Sao Tomé como frontera y posibilidad y plasma esos pensamientos en un fotograma casi inmovil, grisáceo, turbio, del mar nocturno en este enclave. En Motherhood, la segunda, se adentra en los rituales que las mujeres malauíes practican en comunidad, conectándose con la naturaleza, con el aquí y el ahora, en Zimbabue. Finalmente, en Mirror, la tercera, explora vínculos que la unen a la extensa complejidad del continente africano con imágenes incompletas de estudiantes de arte en Bamako, Mali.

"La primera sala es en la que está relacionada con el mar, porque -como islas- el mar nos define", se expresó ella. "Tenemos el mar por todos lados, el mar nos delimita, une territorios pero, a su vez, los separa. El mar es la idea de horizonte, de posibilidad", y continúa: "Motherhood está más vinculado con la fuerza de la mujer, de la vida, de la naturaleza", antes de explicar cómo se topó con las historias de las mujeres a las que filma moviéndose y transmitiendo sus conocimientos a través de bailes, gestos y respiraciones mientras realizaba una residencia en Zimbabue. "Y el tercer proyecto es un proyecto que desarrollé en la Bienal de Fotografía de Bamako, en la novena edición", concluyó. "Puedes observar que son objetos fragmentados, lo mismo que la historia. La historia está fragmentada. Entonces, hay partes que están incompletas".

Exposición de Yapci Ramos en Casa África Casa África

La comisaria de Welcome Her indicó que movimiento y mirada son los dos conceptos que vertebran la exposición: el movimiento literal y simbólico aparece en las danzas relacionadas con la fertilidad, los flujos migratorios, los desplazamientos geopolíticos de fronteras y los estragos de las incontrolables fuerzas de la naturaleza. Según Yolanda Peralta, las obras que conforman este proyecto exploran el desplazamiento como deriva, el habitar un mundo cambiante en tránsito continuo y repleto de incertidumbres, para conducirnos a un marco conceptual más amplio: el de la naturaleza, el territorio, la historia y el cuerpo. Ramos plantea múltiples temas que requieren de tiempo y de una actitud curiosa e inquisitiva en el visitante.

Yapci Ramos se formó en fotografía en el Central Saint Martins College of Arts & Design de Londres y en documental de creación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha participado en exposiciones celebradas en galerías, centros de arte, ferias y bienales nacionales e internacionales. Vive y trabaja a caballo entre Barcelona, Tenerife y Nueva York, pasando temporadas en diferentes ciudades, muchas de ellas en el continente africano, en las que emprende gran parte de sus proyectos. Su obra ya se vinculó a la colaboración entre Casa África y el CAAM a través de la muestra El iris de Lucy, expuesta en ambas instituciones y de la que formó parte, bajo la orientación del director del Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM, Orlando Britto.

