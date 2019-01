16

Esta joven sonriente se llama Koumai, es camerunesa, tiene 23 años y lleva 13 residiendo en España. Es auxiliar de enfermería y trabaja cuidando a personas mayores y niños enfermos en sus domicilios. Su aparición en la imagen no es casual, todo lo contrario. “Es una fotografía cargada de sentimientos, meditada y que me llevo varias días planificar”, asegura su responsable, Jesús Martínez Moreno. La localización es lo primero que no se dejó al azar: el autor eligió la plaza de Armas, en Sevilla, que es donde se encuentra este colorido grafiti que representa un ángel que, sosteniendo un arma, cuida desde el cielo de un niño africano dormido que sueña con la capital andaluza.

Después de conocer la historia de Koumai, a Martínez Moreno pensó que la palabra que mejor definía a esta mujer era, precisamente, “soñadora”. “Me pareció que la mejor manera de dar alas a un mensaje sin voz a través de la fotografía era capturar el pasado, presente y futuro de una chica africana que deja atrás su país con una triste y dura historia familiar a sus espaldas y llega a Sevilla con ganas de luchar. Al igual que ese niño, sueña con un futuro digno”, explica el fotógrafo. Koumai no tuvo una infancia bonita ni nada fácil y ella prefiere no dar detalles, añade el fotógrafo, “pero viene a España para tener un futuro mejor y poder ayudar a su familia, especialmente a su madre. Ella me cuenta que es su vida, que a ella le debe todo lo que es”. Así nació esta fotografía titulada ‘Atrévete a soñar’, que logró en 2017 un accésit.

Jesús Martínez (Sevilla, 1983) comenzó en el mundo de la fotografía en 2016. Siempre le había atraído esta disciplina artística y la practicaba como una afición, hasta que tras completar un cursillo, su profesor le motivó para empezara a dedicarse de manera profesional. “Hoy en día no puedo estar más contento con aquella decisión”.