El mensaje de una niña a su hermano con síndrome de Down: “Es perfecto. Ojalá todos tuvieran mi suerte”

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este jueves 21 de marzo, Down España ha lanzado esta semana la campaña La suerte de tenerte, un vídeo que pretende ser un homenaje a lo que aportan las personas con este síndrome a su entorno: felicidad, protección, amistad... Amor. En él, una pequeña de cuatro años lo tiene claro. “Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz”, dice la niña, mientras corre a los brazos del joven. Después caminan cogidos de la mano y entran en el metro. Con una voz más triste, ya en el vagón, la menor reconoce que hay gente que mira raro a su hermano, “pero eso es porque no le conocen bien”. “Mi hermano es perfecto tal y como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte”, concluye rotunda.

Con esta iniciativa, Down España pretende conseguir un “éxito viral que alcance el millón de visualizaciones”, informa Europa Press. La organización incide, una vez más, en la importancia de que la sociedad conozca lo que es el síndrome de Down, esté informada y así fomentar su inclusión como lo que son: personas de pleno derecho. De esta forma, también, desde la organización, hacen un llamamiento para que la gente se una a este colectivo en las redes sociales con el hashtag #lasuertedetenerte.

El síndrome de Down, también conocido como Trisomía 21, es una anomalía cromosómica que afecta a un grupo de personas y que lleva asociada, en menor y mayor grado una discapacidad intelectual y, en algunos casos, patologías o enfermedades. A pesar de que existen rasgos físicos comunes, cada persona es diferente genéticamente, y son muy distintos unos a otros. A falta de datos oficiales, una demanda que llevan persiguiendo distintas asociaciones en el país, se estima que en España hay unas 34.000 personas con Síndrome de Down, de ellos más de 5.000 serían niños.

