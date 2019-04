De empresarios a clínicas mentales: ¿cómo ha tratado la vida a estos niños que triunfaron en el cine y la música?

"¿Qué-fue-de?". Tres palabras mágicas para empezar una historia. Conllevan gloria temprana y, muy a menudo, el fracaso o la desaparición. Pero en la vida de los niños prodigio hay todo tipo de historias, como demuestran los casos que hemos seleccionado en este artículo: algunos optaron por el anonimato, a otros se los impuso el destino, unos embellecieron y otros no. Pero todos tienen en común haber conocido la gloria a una edad en la que la mayoría de los mortales no hemos vivido ni nuestro primer beso.

- De niño adorable en 'Jerry Maguire' a loco de las artes marciales

Ayer. Jonathan Lipnicki (California, 1990) conquistó a las audiencias de medio mundo con sus gafas de culo de vaso en Jerry Maguire (Cameron Crowe, 1996), donde interpretaba al hijo de Renée Zellweger y se ganaba el cariño de Tom Cruise. Posteriormente participó en éxitos familiares como las dos entregas de Stuart Little (1999 y 2000, en las que una familia adoptaba a un ratón parlante) y la adaptación cinematográfica de la popular novela infantil El pequeño vampiro (2000).

Hoy. Lipnicki sigue en activo, pero en películas independientes y papeles episódicos en televisión. En su cuenta de Instagram comparte fotos suyas de niño con todo tipo de celebridades (de Schwarzenegger a Elton John) y vídeos de su nueva pasión: las artes marciales, que le han dado un físico privilegiado que llena ese tipo de noticias tipo: "No te vas a creer cómo es hoy el niño de....". Ha admitido que su trabajo como actor infantil le causó problemas de ansiedad y, con diez años, ya lo llamaban un "has been" (expresión equiparable a "muñeco roto").

- De Anakin Skywalker en 'Star wars' al olvido y el drama

Ayer. Jake Lloyd (Colorado, 1989) dio vida a un joven Anakin Skywalker en La amenaza fantasma (1999), la primera precuela de la saga La guerra de las galaxias. La película fue un evento cinematográfico que convirtió a algunos de sus intérpretes (como Jake o Hayden Christensen) en estrellas... efímeras.

Hoy. La historia de Lloyd es una de esas tragedias demasiado recurrentes en Hollywood. Su interpretación en La amenaza fantasma fue masacrada por la crítica y lo nominaron a un Razzie, el premio opuesto a los Oscar (o sea, peores películas del año). Además, contó que en el colegio le hacía bullying por su fama. Demasiado para un niño de diez años, que decidió retirarse de la interpretación tras hacer solo una película más (Madison, estrenada con años de retraso en 2005). Lo último que supimos de él no tenía que ver con el cine: fue detenido en 2015 por conducir a demasiada velocidad y después internado en un centro psiquiátrico tras serle diagnosticada una esquizofrenia.

- De Chechu en 'Médico de familia' a empresario hostelero

Ayer. Aarón Guerrero (Madrid, 1986) es, probablemente, el actor infantil más célebre de los noventa en España gracias a su papel en la serie más vista de nuestra historia, Médico de familia (Telecinco, 1995-1999). Su papel como Chechu, el gamberro hijo mediano del doctor Martín, le llevó a protagonizar campañas publicitarias y convertirse en invitado de todos los programas de la época. Volvió a interpretar a un hijo en otra serie de audiencias mastodónticas: Ana y los siete (TVE, 2002-2005), esta vez ya como adolescente.

Hoy. Aarón ha dejado hoy la pantalla por el mundo de la hostelería y es socio de algunos restaurantes en Madrid como La Malaje, centrado en cocina del sur de España. Pero no deja de visitar platós de televisión y acudir a reencuentros con sus excompañeros de la serie que lo hizo famoso.

- De niño que se hizo amigo de una orca en 'Liberad a Willy' a bajista de un grupo

Ayer. Jason James Richter (Oregón, EE. UU., 1980) se convirtió en un rostro conocido en todo el mundo con 13 años cuando protagonizó Liberad a Willy (Simon Wincer, 1993). Es una película sobre un niño inadaptado que es adoptado por una familia y se hace amigo de una orca que vive explotada en cautividad (interpretada por una orca que vivía explotada en cautividad). El éxito de la cinta llevó a que se convirtiese en una trilogía. En las dos primeras, Michael Jackson puso canciones para la banda sonora.

Hoy. No es el más famoso de todos los niños de esta lista, pero paradójicamente sí el que ha seguido trabajando de modo más constante, aunque no en películas igual de famosas. Jason James Richter hace hoy papeles sobre todo en películas para televisión y, en sus ratos libres, es bajista de un grupo.

- De protagonizar 'El Bola' a series y 'realities'

Ayer. Ya habíamos visto a Juan José Ballesta (Madrid, 1987) como uno de los alumnos de Imanol Arias en la serie de Telecinco Querido Maestro (1997-1998), pero su salto a la fama se produjo cuando protagonizó El Bola (Achero Mañas, 2000), drama social que le valió un Goya a Mejor Actor Revelación. Lejos de cumplirse la maldición que suele conllevar este premio (muchos que lo han ganado no vuelven a hacer ningún trabajo relevante), Ballesta repitió éxito con Planta cuarta (2004) y se llevó la Concha de Oro en San Sebastián gracias a 7 vírgenes (2005).

Hoy. Tras protagonizar algunas otras películas como Cabeza de perro o Ladrones, Ballesta se ha asentado en la televisión y ha protagonizado series como Hispania y Servir y proteger y ha probado suerte en los realities de aventuras saltando a la piscina de Splash (en Antena 3).

- De rana en 'Harry Potter' a príncipe musculoso en la actualidad

Ayer. Matthew Lewis (Leeds, 1989) vio cómo su progreso en la saga Harry Potter, que le dio la fama, se reflejaba en la vida real. De físico poco agraciado, su personaje Neville Longbottom era en principio un estudiante mediocre y un chico torpe que se acababa convirtiendo en héroe.

Hoy. Lewis nunca fue mediocre, que sepamos, pero su físico poco agraciado cambió por obra y gracia del gimnasio (y una madurez benevolente) que lo convirtió en el hombre casi treintañero que hoy ocupa noticias y noticias gracias a su atractivo. "¡No te vas a creer cómo luce hoy Neville Longbottom!". Pues hay que creérselo: el gimnasio y la genética funcionan (aparte de guapo, por cierto, Lewis sigue siendo actor y se le puede ver en la serie de policíaca de la BBC Happy Valley).

- De 'El baile del gorila' a 'Tu cara me suena'

Ayer. Melodía Díaz Gutiérrez (Dos Hermanas, Sevilla, 1990) envió de niña una maqueta con sus canciones a El Fary. Según contó ella misma, impresionado por sus dotes, el cantante se convirtió en su padrino artístico y la condujo hasta su primer gran éxito, El baile del gorila, una canción que podía ser desquiciante, pero también adictiva, y no dejó de sonar durante el verano del año 2000 en toda España.

Hoy. Melody supo permanecer en los medios para que el público no se olvidase y creció ante las pantallas. En 2008 se quedó a punto de representar a España en Eurovisión (su canción era la favorita del público, pero finalmente Soraya ganó la preselección) y entre 2013 y 2014 participó en el popular programa Tu cara me suena (Antena 3). Aunque no ha conseguido un éxito semejante a El baile del gorila, Melody sigue publicando discos y haciendo giras.

- De la gimnasta diez a una vida azarosa

Ayer. El 18 de julio de 1976 Nadia Comaneci (Onesti, Rumanía, 1961) fue la primera gimnasta en obtener diez puntos (o sea, una intervención perfecta) en una competición olímpica de gimnasia artística. Y con solo 14 años. Comaneci se convirtió en una estrella mundial que no solo puso la gimnasia artística de moda entre niñas de todos los lugares, sino sus coletas. En 1981, y tras ser incapaz de superar aquella marca (¿cómo hacerlo?), se retiró.

Hoy. Su vida tras el triunfo olímpico fue azarosa. Convertida en una heroína en su Rumanía natal y "heroína del trabajo socialista", huyó a Estados Unidos en 1989, donde tampoco fue muy bien recibida. Volvió a Rumanía para casarse con su amor de toda la vida (el gimnasta norteamericano Bart Conner) en 1996 y hoy da charlas, es comentarista de deportes, tiene una academia de gimnasia y ostenta varios puestos honoríficos en diferentes organizaciones deportivas.

- Del exitazo 'Solo en casa' a películas independientes

Ayer. No necesita presentación. Macaulay Culkin (Nueva York, 1980) es la mayor estrella infantil que conoció el cine después de Shirley Temple. Solo en casa (1990), una de las películas más taquilleras de la historia, lo convirtió en estrella. Y por Solo en casa 2 (1992) se embolsó cuatro millones de euros de salario con doce años. Se retiró del cine con 14 años. A la edad a la que la gente ordinaria comienza el instituto, él se retiró con suficiente dinero como para vivir toda su vida.

Hoy. Pese a todo, tras cumplir la mayoría de edad, en el siglo XXI, volvió con papeles puntuales en películas arriesgadas (como Party Monster, 2003) que lo alejaban de la imagen de niño bueno que el mundo tenía de él. Además, formó su propio grupo, The Pizza Underground. Se ha reconciliado con el papel que le dio la fama: hace unos meses lo recuperó para un anuncio de Google que se volvió rápidamente viral.

- De niño de 'El sexto sentido' a los ataques de los 'gordófobos'

Ayer. Haley Joel Osment (Los Ángeles, 1988) ya había aparecido en una de las películas más famosas de los noventa: era el hijo de Forrest Gump en Forrest Gump. Sin embargo, ahí su aparición fue breve. Todo lo contrario que en su segunda gran aparición, El sexto sentido, donde fue protagonista absoluto y nominado al Oscar (inexplicablemente, a mejor actor secundario).

Hoy. Osment mantuvo su estatus participando en películas de alto presupuesto como Cadena de favores o Inteligencia artificial (de Steven Spielberg), pero, con el tiempo y una vez cumplida la mayoría de edad, comenzó a elegir proyectos de menor perfil público y a hacer más teatro. Pese a que sigue haciendo cine, en los últimos tiempos la prensa habló de él para decir que estaba... más gordo. En ocasiones los crueles cánones de belleza de Hollywood también los afectan a ellos.

- Del hijo del matrimonio roto de 'Kramer contra Kramer' a ejecutivo

Ayer. Justin Henry (Nueva York, 1971) tocó el cielo con ocho años. Su primer papel en Kramer contra Kramer (1979) le valió una nominación al Oscar y lo convirtió en el nominado más joven de la historia. Pero como muchos actores infantiles, no quiso dejar de lado su educación y participó en pocos proyectos después de su primer gran éxito para terminar el instituto. Al cumplir los 18, se alejó de la interpretación para centrarse en la educación universitaria.

Hoy. El plan funcionó: hoy es ejecutivo en la plataforma multimedia AOL (America On Line) aunque no ha cortado su relación con la interpretación y ha hecho apariciones esporádicas en series como Cinco hermanos.

- De Rayito a vivir en Miami componiendo para Bisbal, Carlos Baute o Shakira

Ayer. Hijo de Antonio Rayo, un guitarrista español, y de Naeko Gibo, una japonesa bailaora de flamenco, Antonio Rayo Rayito (Madrid, 1982) tocaba la guitarra con dos años y medio, daba recitales con seis, apareció en televisión con ocho y publicó un disco con diez. Un prodigio musical es estas características estaba destinado a triunfar en la música. Y triunfó, aunque no oigamos ya hablar tanto de él.

Hoy. Porque Rayito triunfó detrás. A los 15 años se mudó a Miami y allí se ha convertido en uno de los grandes nombres de la producción y la composición musical de la música latina. David Bisbal, Paulina Rubio, Ricky Martin, Chayanne, Daddy Yankee, Carlos Baute o Shakira han cantado éxitos escritos y producidos por él.

- Del bebé de la portada de 'Nervermind' a un diseñador gráfico muy ligón

Ayer. Sin hablar, sin moverse, sin mirar a cámara. Spencer Elden se convirtió en el bebé más famoso de la música por una foto por la que sus padres cobraron unos 175 euros en 1991 (el año en que nació). Nirvana querían inicialmente decorar la portada de Nevermind (1991) con la imagen de una mujer dando a luz bajo el agua. Pero cuando la discográfica lo consideró muy arriesgado, optaron por una de un bebé persiguiendo un billete de dólar. El fotógrafo Kirk Weddle pidió a unos amigos si podía fotografiara su bebé. El disco vendió 30 millones de ejemplares. El resto es historia.

Hoy. Spencer, que cuenta 28 años, ha repetido la foto en varias ocasiones para celebrar diferentes aniversarios del álbum. Nunca conoció a ningún miembro de Nirvana, pero acude en ocasiones a convenciones de fans y ha llegado a cobrar más de 800 euros por repetir la imagen. Elden se dedica al diseño gráfico y admite que la imagen, al menos, le ha servido para ligar.

