¿Cómo son hoy nuestros ídolos eróticos de los noventa?

Hace 25 años Demi Moore protagonizó Una proposición indecente y se convirtió en uno de los grandes símbolos sexuales de la década. Hemos echado la vista atrás para descubrir cómo ha tratado el tiempo a estas figuras del cine, la moda y la televisión. Algunos parecen haber hecho un pacto con el diablo para seguir igual, otros han madurado y ganado atractivo y otros han ganado o perdido peso y cambiado radicalmente. Pero todos tienen una gran historia detrás. Así están hoy.

Demi Moore en 1993 con 31 años (izquierda)

Ya era una estrella juvenil en los ochenta, pero Ghost confirmó a Demi Moore (Nuevo México, 1962) como un valor seguro para la taquilla y Una proposición indecente (1993) como un ídolo erótico para varias generaciones. La película se convirtió en la sexta más taquillera hace 25 años y, sin rival, la que creó más polémica y debate en los medios por su argumento: ¿qué es prostitución y qué no lo es?

Demi Moore hoy con 55 años (derecha)

25 años después, el tiempo no parece haber pasado por Demi Moore. La actriz no mantiene una carrera tan activa como entonces y la prensa se ha interesado más por su vida privada (su relación con Ashton Kutcher y sus altibajos de salud (fue hospitalizada en 2012 por sus problemas con diversas adicciones y, según algunos medios, también desórdenes alimenticios). Sin embargo, su físico privilegiado nunca se ha visto afectado y en 2018, a sus 55 años, parece la misma que en los años noventa se convirtió en la actriz mejor pagada de la historia por desnudarse en Striptease (1996).

Matt LeBlanc en 1994 con 27 años (izquierda)

LeBlanc (Massachussets, 1967) se convirtió en el epítome de guapo gracioso gracias a su papel de Joey en Friends, el de ligón torpe e inconsciente de su belleza que le granjeó millones de fans alrededor del mundo.

Matt LeBlanc hoy con 51 años (derecha)

Casi 25 años después de estrenarse la serie, el tiempo ha pasado de forma natural por LeBlanc y es hoy un hombre de cincuenta años con canas y barba, pero la misma expresión pícara de su juventud. Pese a que su carrera no ha despegado en el cine como la de compañeros como Jennifer Aniston, ha mantenido un perfil muy activo en televisión.

Lucy Lawless 'Xena' en 1995 con 27 años (izquierda)

En plena era del empoderamiento femenino y la reivindicación de mujeres fuertes en las series juveniles, Xena, la princesa guerrera (emitida entre 1995 y 2001) es todo un referente. Su protagonista, Lucy Lawless (Nueva Zelanda, 1968), se convirtió en un ídolo para hombres y también para mujeres: su estatus de icono lésbico le valió aparecer en muchas marchas del Orgullo Gay alrededor del mundo.

Lucy Lawless hoy con 50 años (derecha)

La carrera de Lawless ha continuado con éxito en televisión hasta hoy, en ocasiones retomando papeles de mujer fuerte y peleona (por ejemplo en Battlestar Galactica o Spartacus: sangre y arena). A sus 50 años Xena se ha convertido en una atractiva mujer que ha elegido cumplir años sin intentar transformar su físico para disimular el paso del tiempo. "No me he operado de nada, pero no lo descarto", ha declarado. "Muchas actrices lo hacen. Cuando vives en Hollywood o Florida te ves rodeada de mujeres que se han hecho tantas cosas que tu noción de la normalidad empieza a flojear", reflexiona.

Melissa Joan Hart en 1996 con 23 años (izquierda)

Sabrina (Cosas de brujas) convirtió a Melissa Joan Hart (Nueva York, 1972) con 23 años en una de las jóvenes estrellas mejor pagadas de la televisión. Ella, en un intento de salirse de su perfil de ídola infantil, se encargó también de mostrar su lado salvaje posando en publicaciones dirigidas al público adulto masculino, como Maxim (eso sí, sin enseñar nada censurable). Sabrina, se podría decir, gustaba a finales de los noventa a todos los hombres de la casa.

Melissa Joan Hart hoy con 46 años (derecha)

La actriz empezó a ser noticia, tras el fin de la serie, por sus cambios de peso, especialmente tras tener hijos. Ella habló de ese proceso con naturalidad en varias revistas y también documentó sus procesos de dietas en diferentes reportajes. La actriz sigue trabajando en televisión y actualmente protagoniza Melissa & Joey junto a otro ídolo de los noventa, Joey Lawrence, conocido por ser el hermano de Blossom.

Elizabeth Berkley en 1995 con 23 años (izquierda)

El mundo ya conocía a Berkley (Michigan, 1972) por su papel de Jessie en 'Salvados por la campana', pero cuando protagonizó Showgirls (1995), primero desastre de crítica y público y hoy un producto de culto y una de las películas más populares de los noventa, decidió enseñarlo todo.

Elizabeth Berkley hoy con 46 años (derecha)

Lo que ocurrió con Berkley y Showgirls fue una de esas injusticias históricas de Hollywood: la actriz fue el gran saco de las risas para criticar la película. Mientras su director, guionista e intérpretes secundarios siguieron trabajando, Hollywood le dio la espalda y la relegó a papeles pequeños. Sin embargo, ella no desistió y consiguió trabajar con Woody Allen, aparecer en diversas series de máxima audiencia y, años después, abrazar esa película que primero la avergonzó y ahora reivindica con orgullo.

Nicole Eggert en 1992 con 20 años (izquierda)

En medio de un reparto de bellezas esculturales, Nicole Eggert (California, 1972) fue la vigilante de la playa benjamina y discreta durante dos temporadas de la serie Los vigilantes de la playa (entre 1993 y 1994). Y precisamente eso hizo que millones de espectadores alrededor del mundo la considerasen mucho más interesante y sexy que todas las demás.

Nicole Eggert hoy con 46 años (derecha)

La carrera de Eggert en la interpretación nunca tomó vuelo después de Los vigilantes de a playa. Ha participado, desde entonces, en diversos formatos de telerrealidad, muchos de ellos centrados en perder peso, como Splash o Celebrity fit club. Ella misma habla con naturalidad de su peso en su cuenta oficial de Twitter, a veces incluso haciendo afirmaciones un tanto crueles consigo misma: "Sé que estoy gorda", escribió el pasado junio. "Eres bella tal y como eres", le respondió uno de sus admiradores.

Jason Priestley en 1990 con 21 años (izquierda)

Sí, Jason Priestley (Vancouver, 1969) era Brandon, el eterno Brandon Walsh, el hijo pródigo, hermano afectuoso, novio fiel y bello con aires a lo James Dean de Sensación de vivir, conocida en el resto del mundo como Beverly Hills 90120. Entre él y el rebelde Dylan (Luke Perry) se repartieron toda la tarta del fenómeno fan televisivo de principios de los años noventa.

Jason Priestley hoy con 49 años (derecha)

Y así es hoy Jason, que al igual que el resto de sus compañeros de serie no logró dar el salto al cine (aunque Amor y muerte en Long Island, de 1997, le valió unas críticas estupendas), pero lleva trabajando incansablemente en televisión desde que inició su carera y ha hecho también labores detrás de las cámaras y en el teatro.

Mark Wahlberg en 1992 con 21 años (izquierda)

Antes de usar su nombre completo en su carrera en el cine, a Mark Wahlberg (Massachussets, 1971) lo conocimos gracias a una campaña de Calvin Klein fotografiada por Hern Ritts. En ella se inventó el objeto de deseo joven y musculado tal y como lo conocemos hoy. Además, Mark se agarraba sus genitales en una pose atrevida e inédita para aquel entonces.

Mark Wahlberg hoy con 47 años (derecha)

Y 26 años después Mark es una estrella de cine de las mejor pagadas, encadena éxitos en pantalla y mantiene un físico privilegiado gracias a una rutina de ejercicios que dejarían en evidencia al mismísimo Hulk.

Pamela Anderson en 1992 con 25 años (izquierda)

Probablemente no hay un sex symbol más absoluto y universal que ella para reflejar los años noventa. Pamela Andersson (British Columbia, 1967) fue el reclamo que levantó las audiencias tímidas de Los vigilantes de la playa y la responsable de llevar al consumo masivo un ideal de belleza hasta entonces relegado a las revistas para adultos: la rubia americana fabricada con bisturí.

Pamela Anderson hoy con 51 años (derecha)

Pero por mucho bisturí que hubiese en ella, Pamela siempre ha estado lejos de la imagen de la rubia cabeza hueca que tanto han parodiado de ella: no ha dejado de trabajar en televisión, se ha reído sanamente de su propia figura y ha sido incansable defensora de causas que van del veganismo a la defensa de los animales pasando por el apoyo incondicional a la libertad del fundador de Wikileaks Julian Assange, al que le une una gran amistad.

Claudia Schiffer en 1990 (izquierda) con 20 años

Si Pamela Anderson era la gran rubia americana, la alemana Claudia Schiffer (Rheinberg, 1970) es la gran belleza que los noventa dio al mundo. Comparada con Brigitte Bardot, se convirtió en una estrella ubicua que aparecía en más portadas que ninguna otra, en cine, televisión y videoclips.

Claudia Schiffer hoy (derecha) con 48 años

Muchas supermodelos de su época triunfaron, se retiraron y volvieron. Claudia nunca se fue. Tiene el récord de portadas de revistas, una fortuna de más de cincuenta millones de euros y camino de los 50 años el tiempo no parece haber pasado por ningún lugar de su anatomía.

Sharon Stone en 1992 (izquierda) con 35 años

Sharon Stone (Pensilvania, 1958) solo necesitó dos horas en Instinto Básico (o unos segundos cruzando las piernas durante un interrogatorio policial) para convertirse en estrella de la noche a la mañana y volver a poner de moda en Hollywood a las rubias gélidas del cine negro. A partir de ahí le siguió una carrera irregular de thrillers olvidables y grandes interpretaciones (por Casino, de 1995, fue nominada al Oscar).

Sharon Stone hoy (derecha) con 60 años

Con 60 años, la belleza de Stone sigue sorprendiendo. Una, además, que no se ha atenido al bisturí para parecer más joven. Si bien hace años que no tiene un papel destacado en el cine, ha hecho secundarios en películas aclamadas por la crítica como The disaster artist (2017), de James Franco, y el pasado año se llevó estupendas críticas por su papel protagonista en la serie de HBO Mosaic, de Steven Soderbergh.

David Duchovny en 1993 (izquierda) con 33 años

En su papel de Expediente X David Duchovny (Nueva York, 1960) se convirtió en el nuevo modelo a seguir para el héroe atormentado del nuevo drama televisivo: obsesionado, solitario y capaz de mantener una tensión sexual de once temporadas con su compañera de reparto, Gillian Anderson (Dana Scully). Y guapo, muy guapo, claro está, pero no de un modo clásico.

David Duchovny hoy (derecha) con 58 años

Y si empezó como un detective muy poco ortodoxo, el resto de su carrera le ha dado también por interpretar a hombres extraños e imperfectos que eran, aún así, irresistibles para las mujeres. Hizo de adicto sexual en Californication y, actualmente, de nuevo de detective atormentado en Aquarius. Y como el hombre imperfecto irresistible que siempre le ha gustado interpretar, los signos de los años no hacen sino añadirle interés.

Brendan Fraser en 1994 (izquierda) con 26 años

¿Quién no iba a pensar a finales de los noventa que Fraser (Indiana, 1968) era la superestrella del mañana? Productos exitososo como George de la jungla (1997) y La momia (1999) aseguraban que era oro para la taquilla y otros más artísticos como Dioses y monstruos (1998) confirmaban que era un buen actor.

Brendan Fraser hoy (derecha) con 49 años

El asunto de Fraser es serio: su carrera sufrió un desgaste importante a partir de 2003, que coincidió con una depresión que hizo que su carrera se viese afectada. Años después, en 2018, confesó que había sufrido acoso sexual por parte de un importante miembro de la industria de Hollywood y que él lo vetó. Tras unos cuantos años haciendo películas de menos proyección, en 2018 volvió a los medios hablando abiertamente de sus problemas. Con algo menos de pelo y unos kilos más que antes, pero sano y positivo.

Jonnhy Depp en 1994 (izquierda) con 31 años

Depp (Kentucky, 1963) se convirtió en uno de los actores más deseados de los noventa haciendo papeles raros en películas que se salían de la norma taquillera y llevando siempre complementos fetiche como gafas y sombrero y su eterna perilla. Todo un mérito.

Johnny Depp hoy (derecha) con 55 años

El éxito no lo ha abandonado nunca (de hecho, es protagonista de una de las franquicias más exitosas del siglo, Piratas del Caribe), pero en los últimos años su ajetreada vida personal y algunos traspiés en taquilla han llevado a que algunos se pregunten si había llegado el ocaso de su estrella. No parece el caso: tiene pendientes de estreno tres películas de presupuesto millonario para este año y el que viene. Ahora, su aspecto físico últimamente ha preocupado a sus seguidores.

Ben Affleck en 1995 (izquierda) con 23 años

Los noventa, entre tanto antihéroe y tanto guapo atormentado, necesitaban un ídolo de facciones rudas, mandíbula cuadrada y cara de ser el buen amigo, el buen padre, el buen novio, el buen yerno. Ben Affleck (California, 1972) dio todo eso, primero en comedias independientes de su entonces amigo Kevin Smith y más tarde en filmes tan taquilleros como Armeggedon (1997).

Ben Affleck hoy (derecha) con 46 años

Pese a sufrir un bajón de popularidad a principios de este siglo, Affleck resurgió a finales de la pasada década como director de cine y ha reganado su popularidad con papeles más dramáticos (como el de Perdida) o haciendo de superhéroe para una nueva generación (fue Batman en Batman V. Superman). Respecto a envejecer, va por temporadas: actualmente no está pasando por un buen momento. De hecho, está en una clínica por sus problemas con el alcohol.

