Cuando los leones cuentan su propia historia

Cuando Youssoupha Sock terminó el bachiller en Senegal, decidió dedicarse a los negocios. Su hermano mayor, que vive en Francia donde estudió con una beca, le financió. Contactó con una empresa de cosmética de Valencia y compró varios palés de productos de belleza y cremas. La cosa le iba bien hasta que el mercado se saturó y decidió que tenía que dar un giro a su iniciativa. “Fue entonces cuando me vino la idea de venirme. Mi intención no era España, sino Francia. Pedí una carta de invitación a la empresa de Valencia para visitar sus instalaciones. Volé hasta allí y decidí quedarme. Estuve varios años sin papeles. Varias veces la policía me paró por la calle y me llevó a la comisaría”, recuerda Sock.

Cuando llegó a España le recibió un amigo. Tras tres meses en su casa sin hacer nada, se dijo que tenía que estudiar, conocer bien el idioma para encontrar trabajo. Fue a un centro donde enseñaban español gratis. Tras dos años de estudios, ya compaginados con un empleo, se presentó al examen de DELE y consiguió el nivel B2. Decidió continuar y al año siguiente se presentó al C2, el nivel más alto de un idioma, y suspendió. Pero no se rindió, un año después se examinó de nuevo y, esta vez, sí lo consiguió. No quería parar, quería proseguir sus estudios, ahora en la universidad. Intentó convalidar su bachillerato senegalés, fue un proceso imposible, así que optó por estudiar durante un año y presentarse a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, en la Universidad Autónoma de Madrid y Aprobó.

En principio, quería realizar estudios internacionales, y eso fue lo que solicitó a la universidad como primera opción, pero no se la concedieron; necesitaba una nota de más de siete y él tenía un seis. Así que le dieron la segunda elección que era antropología. “La había puesto sin saber muy bien lo que era. Así que comencé la carrera con la intención de cambiarme a relaciones internacionales al año siguiente, pero mucho antes de terminar el primer año ya estaba convencido de que la antropología era lo mío y que no me iba a cambiar”, comenta Sock. “Me engancharon los temas, las asignaturas… Me veía que estaba en mi mundo y por eso no me quise mover. Ahora estoy muy contento con lo que hago. Compagino los estudios con las prácticas y mi trabajo como asesor de un publicista. No es fácil, pero hago lo que me gusta y eso me ha permitido aportar una visión más científica a la exposición Personas que migran, objetos que migran”.