Los sentidos de África

En la era de la comunicación digital es imprescindible que dejemos que nuestros sentidos se activen. Que sean ellos quienes nos digan qué es real y qué no. Que no hagamos caso únicamente de las informaciones que recibimos. Que cerremos los ojos y escuchemos. Que tapemos los oídos y saboreemos. Que dejemos un segundo de respirar y toquemos. Y si hablamos de África, la necesidad se hace mucho mayor, ya que este continente, que de por sí no existe, ha sido expuesto a todo tipo de etiquetas, prejuicios, tópicos, humillaciones, vejaciones, negaciones, malentendidos, manipulaciones… Casi todo lo que nos llega desde allí tiene un sesgo muy cuidado. Por eso se hace necesario salir de lo reglado y dejarse sorprender por su inmensidad y contradicciones. Este es el juego que propone la exposición Kontrastafrika del fotoperiodista Kike Gómez, que se puede visitar en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz hasta el 7 de enero.

Un viaje guiado por los cinco sentidos se transforma en la experiencia didáctica y narrativa más original sobre el continente africano que se ha mostrado últimamente en España. La idea surgió al regresar recientemente Gómez de un viaje por Benín y el Delta del Níger, en Nigeria. La Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI), con la que colabora en temas de sensibilización y comunicación relacionadas con el continente africano, le propuso idear un proyecto que encajase en la convocatoria que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro Cultural Montehermoso ofrecen todos los años con el requisito de conjugar derechos humanos y la creación artística. “A mí me pareció una buena oportunidad para dar a conocer una parte de mi trabajo. También para promocionar la labor de la asociación y, por supuesto, dar a conocer un poco más un continente del que se sabe muy poco y que, además, lo poco que se sabe, se sabe mal la mayoría de las veces”, explica el fotoperiodista.

“La idea que quería transmitir con la exposición la tenía clara y también el formato aproximado de cada sala, pero yo no soy artista, soy periodista”, continúa el Gómez. “Así que una vez hecho un esbozo de la idea, dos voluntarios de la AAMI, Elena Sanabria y Josean del Bosque, y yo nos pusimos en contacto con el colectivo artístico Fill in Culture, un grupo de grafiteros y muralistas que promueven el trabajo colectivo a través de murales solidarios, y nos pusimos a trabajar en equipo, ideando el formato ideal para cada una de las salas”.

La sala del olfato recrea el Delta del Níger. Kike Gómez

El resultado de la colaboración es bastante espectacular. El visitante se ve envuelto en un juego de imágenes, murales, olores, sabores, sonidos, texturas… Es invitado a penetrar las intimidades de una cabaña tradicional, o de una habitación urbana desde cuya ventana se divisa la angustia del tráfico de las grandes ciudades del continente. A enfrentarse a la realidad de la infancia desprotegida o de las catástrofes medioambientales. A participar en los sueños de futuro y la dureza del presente. Para terminar ante una serie de fotografías que recorren la cotidianidad a la que se enfrentan millones de personas en el continente africano y que, sin ninguna reseña ni pista para su localización, invitan al mirón a posicionarse ante la realidad que le contempla. Al mismo tiempo, se exhiben muchas de las graves violaciones de derechos humanos que vive el continente y se desenmascaran las causas y sinrazones que se esconden detrás de ellas. Y todo ello mientras deja claro que “bajo ese manto de insolidaridad, pervive el África enérgica, saludable y original”, comenta Gómez.

La exposición invita a un viaje por África a través de los sentidos. La intención es que el público se vea sensorialmente envuelto en cada una de las salas. Que en cada una de ellas vea, oiga, huela, perciba y deguste África. En definitiva, ofrece una oportunidad al visitante de vivir la vida diaria de muchos africanos, lo que le permitirá empatizar con ellos y replantearse sus ideas sobre África. Qué sus sentidos le permitan aprehender un pedacito de la inmensidad de África.

“El objetivo de la exposición es claramente pedagógico o didáctico, pero no solo de una forma intelectual”, aclara su ideólogo. “Kontrastafrika también invita a todo el que la visite a empatizar; a ponerse en el lugar del otro. En este caso de las personas africanas. Porque es muy difícil saber cómo es El Otro –con mayúscula, como decía Kapuscinski- si no se ponen los cinco sentidos en conocerlo”.

Otra de las salas de la exposición. Kike Gómez

Por todo ello, esta muestra se convierte en imprescindible para empezar a conocer África desde otras perspectivas. “Tengo la sensación de que en este mundo globalizado damos por hecho demasiadas cosas que solo vemos por la tele, que solo conocemos de oídas, por rumores y comentarios, o en las que apenas nos hemos implicado, ni siquiera para leer una noticia más allá del titular. El lema que utilizaba la Exploradora, una asociación científica y cultural, germen de lo que hoy es la AAMI, decía Conocer lo desconocido”, declara Gómez. De ahí que la exposición también intente actualizar este enunciado y ofrecer algunos recursos para Reconocer lo conocido.

“Kontrastafrika muestra ideas y prejuicios, lo que creemos conocer y lo que conocemos, lo que sabemos o solo intuimos sobre África, el continente que más ha sufrido el daño de los estereotipos y la influencia negativa, o la indiferencia de los medios de comunicación occidentales. La exposición trata de los derechos humanos que se ven vulnerados en África, pero cualquiera que se fije bien, verá que esos derechos humanos, con todos los matices que se quieran, están en peligro prácticamente en cualquier lugar del mundo. Quiero decir con esto, que a través de esta exposición creo que rompemos las distancias entre ellos y nosotros. La imagen de que la vida en África es ajena a nuestro mundo”, arguye el fotoperiodista.

Kike Gómez (Salamanca 1983) es licenciado en periodismo por la Universidad de Valladolid y especializado en fotoperiodismo por la escuela CEAM de Madrid. Ha trabajado en diversos periódicos y desde 2012 es freelance lo que ha permitido publicar en varios medios. En 2013 presentó la novela El ruido de la luz, ambientada en el Delta del Níger. Un año más tarde empezó a desarrollar un proyecto audiovisual online, No solo sombras, con el que fue finalista en le concurso 20blogs, de 20 minutos. Es también autor del corto documental 50 años de Biafra: memorias del medio sol amarillo, que se estrenará próximamente.

Toda esta experiencia profesional y su conocimiento del continente africano le han llevado a diseñar esta nueva forma de acercar África tanto a los que han visitado algunos de sus países como a los que nunca han puesto un pie en ella. Un formato que, como él mismo expone, eligió porque “los cinco sentidos pertenecen a todo el género humano. Todos percibimos el mundo de la misma manera, a través de ellos. Consideramos que podía ser una forma sencilla de lograr la empatía que buscábamos. Con este formato podíamos focalizar el impacto de los derechos vulnerados en cada uno de los cinco sentidos. De modo que podíamos relacionar el olfato con el medioambiente en una sala dedicada a los problemas de contaminación del delta del Níger. A la vista con los problemas de identidad de la infancia desprotegida, etc. Este formato, además, nos permitía jugar con el espacio y, por qué no decirlo, regalar una experiencia diferente”.

Kike Gómez durante una visita guiada a la exposición. Kike Gómez

