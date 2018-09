La ONU se propone que en 2030 no haya ‘ninis’

Trabajar por y para los jóvenes. Pero, sobre todo, con ellos. Este es pilar sobre el que se sustenta el compromiso realizado este lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para dar el protagonismo que merecen en la construcción del mañana a los 1.800 millones de personas de entre 10 y 24 años que hoy habitan el mundo. Su mundo. En una sesión presidida por el secretario general, Antonio Guterres, se ha lanzado la Estrategia de la Juventud 2030 de la ONU con una meta tan simple de entender como compleja de conseguir: que en el año 2030 todos los jóvenes se encuentren estudiando, trabajando o formándose de alguna manera para conseguir un empleo digno.

"Hablamos de la generación más grande de la historia, y afrontan desafíos como guerras, cambios en el mercado laboral, impactos del cambio climático... Más de un quinto no tiene empleo, uno de cada cuatro está afectado por alguna guerra, millones de niñas son madres antes de tiempo y, en general, todos suelen verse excluidos de los procesos de desarrollo, ignorados en las conversaciones de paz y silenciados en la mayoría de decisiones internacionales", ha enumerado Guterres. "Los jóvenes son una fuente de innovación y de soluciones; apoyarles para que desarrollen su potencial es importante. Si vamos a crear un mundo más pacifico y sostenible para cumplir los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible], ellos deben estar al frente", ha reclamado.

"Tenemos 10 millones de jóvenes en edad de trabajar cada mes en el mundo y no estamos creando diez millones de empleos", adelantaba Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la infancia (Unicef), un día antes de la sesión ante un pequeño grupo de medios entre los que se incluyó a EL PAÍS. Y porque Unicef es uno de los principales padrinos de esta iniciativa, Fore ha estado presente también este lunes en la puesta de largo, donde ha solicitado ideas de vanguardia. "Que todos los sectores que nos ayuden apuesten por crear soluciones con jóvenes al mando".

Junto a Guterres y Fore han participado algunos de los padrinos y madrinas de la estrategia, y han expresado su confianza en las generaciones venideras. "La ONU no puede seguir sin dar respuesta a las aspiraciones de todos, pues en los países en desarrollo la mayoría de la población es joven", ha expresado el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en cuyo país se han llevado a cabo no pocas políticas relacionadas con la igualdad de género, el acceso al empleo, a la información y a la tecnología. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, ha mostrado su preocupación personal por el mundo que heredarán sus dos hijos, junto con miles de millones más, y ha puesto de relieve la importancia de invertir en educación y sanidad. Como ejemplo, él mismo. Gracias al espectacular progreso de su Corea del Sur natal en las últimas décadas, que "invirtió en las cosas que se necesitan", tuvo la oportunidad de convertirse en presidente, ha afirmado.

Abriendo la sesión, la secretaria especial de la ONU para la juventud, Jayathma Wickramanayake, ha reconocido que desarrollar esta iniciativa no ha sido tarea fácil, pero en seguida ha bromeado: "El secretario general me dijo que me portara mal, ¡y este es el resultado!". Acto seguido ha dado paso a la joven doctora Batool Alwahdani, representante de la Federación internacional de asociaciones de estudiantes de medicina. "Tenemos derecho a dirigir el mundo porque somos las personas que viviremos con las consecuencias de lo que se decida hoy", ha reclamado. Antes de terminar, ha aprovechado para pedir al secretario general que use esta estrategia como medida de rendición de cuentas "para vigilar que los programas para jóvenes se cumplan y los Estados velen por nuestros derechos".



La sesión se ha desarrollado durante algo más de dos horas en un ambiente festivo donde no han faltado las intervenciones de ídolos mediáticos de la juventud, como la actriz, youtuber y embajadora de Unicef Lilly Singh, o el grupo de K-pop surcoreano BTS. Su apasionado manifiesto para que los jóvenes encuentren su voz, se acepten como son y luchen por lo que quieren, ha logrado viralizar en las redes sociales esta sesión en la ONU por la masiva participación de sus millones de seguidores en todo el mundo. "Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu convicción. No importa de dónde seas, color de piel, identidad de género, solo habla tú mismo. Encuentra tu nombre y encuentra tu voz", ha animado su vocalista, Namjoon, de 24 años.

La puesta en marcha

Generation Unlimited (generación sin límites) o Gen-U es el nombre que ha tomado esta estrategia y se sustantiva en un documento de 13 páginas que explica de qué maneras las Naciones Unidas, con su poder de convocatoria, su mandato de servir a los pueblos del mundo y su papel de intermediación, facilitará medidas a nivel global, regional y nacional para atender las necesidades, desarrollar la capacidad de acción y promover los derechos de todos los jóvenes, así como de garantizar su participación en la implementación de los ODS.

Cinco son las prioridades que se van abordar: Amplificar las voces de los jóvenes para promover un mundo pacífico, justo y sostenible, apoyar un mayor acceso a servicios de salud y educación de calidad y también a trabajos decentes y productivos, proteger sus derechos y apoyar su participación cívica y política y, por último, respaldar su papel como catalizadores de la paz, la seguridad y la acción humanitaria.

Generation Unlimited se ha presentado este lunes, pero se ha trabajado en ella desde antes para recoger iniciativas concretas que sirvan para poner en marcha la maquinaria. Algunas de las presentadas son: un programa de tutoría de trabajos para niñas de escuelas desfavorecidas de Sudáfrica que estudian ciencias del que se han beneficiado ya unas 11.000 alumnas, un proyecto para ampliar el acceso a la educación secundaria para adolescentes que viven en comunidades rurales remotas conectando mediante Internet las aulas rurales con escuelas de áreas urbanas, o programas de medios de comunicación para jóvenes como un reality show televisivo donde los estudiantes universitarios proponen soluciones para problemas sociales, talleres de empoderamiento de las mujeres y un programa de radio.

De momento, se han elegido 20 ideas que van a ser examinadas por 60 organizaciones de todos los sectores, y estos ofrecerán su apoyo para implementarlas y ampliarlas si las consideran eficaces. "Necesitamos ideas grandes y pequeñas, locales y globales; las posibilidades no tienen limites, pero la necesidad es urgente. Una generación masiva está a punto de heredar el mundo. Ayúdenos a dejarles un legado digno", ha demandado Fore.

