Los que ‘boicotean’ las políticas contra el clima de Trump

La Cumbre Global de Acción del Clima, celebrada esta semana en San Francisco, se ha parecido, por momentos, a una conferencia contra las políticas medioambientales de Donald Trump. Ha sido un foro lleno de anuncios (ver cuadro abajo) que ahondan en los compromisos de París para evitar que la temperatura del planeta suba más de dos grados, lo que tendría terribles consecuencias. Pero ha sido, también, un mensaje a dos meses de las elecciones al Senado de EE UU. Un recado tanto hacia dentro como hacia fuera: aunque la potencia mundial anunciase que se retiraba del acuerdo de la COP21, la mayoría de su gente, sus ciudades, sus estados y grandes empresas tienen la firme intención de luchar por que se cumplan.

“Los americanos son mucho más listos que su presidente. Por eso 38 estados de EE UU, con el liderazgo del gobernador Jerry Brown [de California, impulsor de la cumbre] y de otros, junto con alcaldes de todo el país están adoptando energías renovables. Ellos no han abandonado París”, aseguraba John Kerry, exsecretario de Estado.

Es el espíritu de la plataforma We Are Still In (todavía estamos dentro), que reivindica que más de 3.500 líderes de todo el país (2.120 grandes empresarios e inversores, 281 ciudades y condados, 344 universidades, 39 instituciones culturales, 26 de salud, 31 grupos religiosos, 10 estados y nueve tribus), que representan a 169 millones de personas, van a continuar el camino de una transición energética hacia un mundo libre de carbono pase lo que pase en la Casa Blanca. El exvicepresidente Al Gore, ovacionadísimo, se encargó de recordar que el presidente que la ocupe en 2020 todavía estará a tiempo de revertir la decisión de Trump de salir del acuerdo de París. “Tenemos la voluntad política, que es un recurso renovable”, proclamó.

A pesar del aroma demócrata de la cumbre, varios participantes incidieron en la idea de que el cambio climático no es una cuestión partidista. El más claro fue el republicano James Brainard, alcalde de Carmel (Indiana): “Sea del partido que sea, todo el mundo quiere beber agua limpia y respirar aire puro. Tenemos que tomarnos a los científicos en serio; hacer lo contrario no tiene nada que ver con los valores conservadores. Al presidente le gusta hablar de un gran país, y un gran país muestra liderazgo en problemas críticos como el cambio climático. Y los grandes gobernantes dejan el país en mejores condiciones que lo encontraron. A pesar de Washington, la gente de nuestro país hará lo que es necesario”.

Uno de los mensajes que se ha querido trasladar al mundo es que la lucha contra el cambio climático no va contra el desarrollo

En un asunto como el cambio climático, que no para de dar malas noticias, la cumbre también supuso una inyección de optimismo. Anuncios como el de 27 grandes ciudades, que han conseguido comenzar a rebajar las emisiones de efecto invernadero, compromisos de empresas para prácticas más sostenibles y grandes donaciones para combatir el calentamiento global ayudaron a este ambiente.

Uno de los mensajes que se ha querido trasladar al mundo es que la lucha contra el cambio climático no va contra el desarrollo. Que una economía verde no es un lastre, sino un impulsor del crecimiento. Según un estudio presentado en la cumbre, más allá de las bondades para la salud y el medioambiente, una transición ecológica puede aportar 26 billones de dólares en beneficios económicos hasta 2030, generar 65 millones de puestos de empleos y más de 2,8 billones de dólares en ingresos para los gobiernos.

Pero el encuentro, al que EL PAÍS acude invitado por Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra (CLUA, por sus siglas en inglés), también tuvo su cara B, con protestas en la calle por parte de grupos ambientalistas. Han criticado la “hipocresía” del gobernador de California, que al mismo tiempo que se comprometía a que su estado use un 100% de energía limpia en 2045, ha recibido más de nueve millones en donaciones de petroleras y permitido más de 20.000 perforaciones en busca de crudo.

Algunos grupos indígenas también reclamaban ser protagonistas de las decisiones que se tomen en torno al clima, ya que son ellos los más perjudicados por un calentamiento global que no han provocado. Al contrario, se reivindican como los mejores guardianes de los bosques, ya que las tierras que ellos salvaguardan sufren entre dos y tres veces menos deforestación. Un estudio presentado en el marco de la cumbre asegura que sus bosques capturan 300.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, 33 veces las emisiones del mundo para producir energía en un año.