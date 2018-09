Los versos de Gloria

Julia Paz (estudiante)

Ya no te lavaré la ropa,

Ya no te haré la comida,

Ya no soportaré tus borracheras,

Ya no tendré que vivir contigo

y ahora es cuando me he dado cuenta,

Ya no te recogerás a las tantas mientras

yo tengo que quedarme en casa.

Ya no me gritarás,

Ya no me pegarás,

Y ahora me doy cuenta de que

ni dependo de ti, ni de nadie.