— Claudia Castro (estudiante): “Antes creía que eran palabras sin sentido, pero cada vez entiendo más la poesía."



— Pablo Cavero (estudiante): “Hacer poemas me ha resultado una actividad divertida y diferente. Ha sido una forma con la que disfrutaba, pensando en ideas con las que hacer el poema, de un tema diferente cada semana, en el que tenía que incluir un recurso literario recién aprendido. Para mí, aprender los recursos literarios de esta manera me ha parecido mucho más ameno y divertido, que si hubiera tenido que aprenderlos de memoria, sin más.”



—Adrián Barbero (estudiante): “Gracias a este proyecto, entiendo ahora la visión de las mujeres hacia el mundo y su vida de hace años.”



—Marina Sánchez (estudiante): “Al estar escribiendo poesía puedes decir de otra manera tus ideas sobre algo. El punto de vista de Gloria Fuertes sobre las mujeres y cómo las defiende me encanta (…) Son impresionantes las ideas que se te pueden ocurrir para escribir un poema y con el trabajo en grupo puedes saber las opiniones que tiene cada uno.”



Las manifestaciones de los estudiantes ilustran con naturalidad los aprendizajes logrados gracias al desarrollo del proyecto didáctico ‘Poemas Fuertes’ . Una respuesta a los renovados planteamientos metodológicos sobre la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura de un grupo de profesores de Educación Secundaria integrado, entre otros, por Nacho Gallardo, Diego Bernal, Víctor Peña Dacosta, Carmen Peña e Isabel Alconada.



La reflexión y el debate previo sobre este enfoque pedagógico se produjeron, en el curso 2015-16, en un encuentro organizado, a este respecto, de profesores y profesoras, coincidiendo, además, con la presencia de Nacho, Diego y Víctor como docentes en el Instituto Público de Educación Secundaria (IES) ‘Chaves Nogales’ (Sevilla). El resultado fue la configuración de una comunidad profesional de aprendizaje para el intercambio y mejora de su práctica y de su competencia pedagógica.

Son impresionantes las ideas que se te pueden ocurrir para escribir un poema...



Resolvieron que la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) era una magnífica herramienta para lo lograr sus propósitos. A partir de esa convicción pusieron en marcha proyectos pedagógicos como la ReGeneración del 98, Un cancionero petrarquista, Un movimiento de vanguardia…



Su exigencia era y es trabajar en las aulas, en el centro y con el entorno próximo real y virtual desde una concepción fundamentada y avanzada de Educación Literaria. Esta pretensión supone abordar con los estudiantes el ejercicio de la comprensión lectora en profundidad, motivada por el significado de las temáticas de los textos literarios y su relación con vivencias cotidianas de los jóvenes; y la reutilización de los textos en la producción de composiciones originales. Esta visión comunicativa, rigurosa, emocional y estética del aprendizaje literario forma parte del proyecto que nos ocupa y que el profesor Nacho Gallardo, su inspirador y autor, presenta en la siguiente grabación.



.



Este proyecto tiene una reciente historia, que se inicia con el encuentro profesional que se produce en el curso 2015-16, y que se despliega por primera vez en el curso 2016-17, bajo la dirección de Nacho Gallardo en el IES ‘Chaves Nogales’ y en el 2017-18 se amplía a 6 grupos de 2º de ESO del mismo instituto, corriendo a cargo del profesor Nacho Gallardo y de las profesoras, Carmen Peña e Isabel Alconada. En el curso 2017-18 de manera parcial se desarrolla en el IES ‘Mar Serena’ de Pulpí (Almería), con una adaptación que realiza el profesor Víctor Peña.



Nacho Gallardo nos facilita, a continuación, la estructura didáctica del proyecto. El estudio de los poemas se ajusta a una clasificación temática (Autobiografía, Soledad, Amor, Dolor, Metapoesía, Poesía para niños, Activismo poético, etc.) de acuerdo con una determinada secuencia:



♦ Lectura de varios poemas de Gloria Fuertes que tratan la temática seleccionada.

♦ Comprensión lectora en pequeño grupo, mediante el empleo de estrategias de rutina de pensamiento, como 3, 2, 1, puente, Color-Símbolo-Imagen … de trabajo cooperativo: lápices al centro, folio giratorio… Al finalizar el proyecto, estas estrategias y técnicas de pensamiento y colaboración deben ser integradas por los estudiantes en sus rutinas habituales de estudio e indagación.

♦ Identificación de algún recurso literario presente en el poema trabajado (anáfora, metáfora, antítesis, paronomasia, etc.)

♦ Escritura de un poema, sobre el tema escogido, utilizando el recurso literario aprendido.



Definiciones de poesía. Material incluido en la web del poyecto 'Poemas Fuertes' | Nacho Gallardo —comenta Nacho Gallardo— que la escritura y lectura de poemas personales puede suscitar en el alumnado y, además, comprender mejor la biografía de Gloria Fuertes (la resumían en presentaciones de diapositivas que eran expuestas en clase), se les pide la invención biográfica de una mujer poeta, a la que atribuir los poemas que han venido componiendo y escribiendo a lo largo del trabajo con las distintas temáticas (Soledad, Amor, Dolor, Feminismo...). Con el valor educativo añadido de tener que ‘ponerse en el lugar’ de otra persona, de distinta edad o género, o ambas características, y promover y potenciar la empatía y la habilidad emocional de ‘la escucha’ tan necesaria para un desarrollo personal pleno.



El trabajo básico consistía, por tanto, en la lectura y comprensión de los poemas de Gloria Fuertes, el análisis de un determinado recurso literario, la escritura de poemas propios y su lectura posterior en el grupo y al resto de la clase. Y, con todo ese material confeccionar un librito de poemas referenciados a una supuesta escritora.





— Diego Bernal (profesor de secundaria y promotor del proyecto): “...emplear rutinas de pensamiento y estructuras de aprendizaje cooperativo para favorecer la creación poética, aunque de imitación (“imitatio”, según la retórica clásica) se trate, es adentrarse en lo desconocido. Viendo los resultados del alumnado del IES ‘Chaves Nogales’ es un camino que debería recorrer todo el alumnado de ESO si queremos que en un futuro su relación con la poesía sea una relación fructífera.”



A lo largo de este proceso tomaban protagonismo momentos y situaciones especialmente conmovedores. En la lectura de los versos, por ejemplo, los estudiantes se mostraban emocionados al encontrarse con determinadas expresiones; mucho más cuando su significado era desvelado por un compañero o una compañera y no por el profesor.



Con la lectura de los poemas propios aparecían complicidades, surgían descubrimientos y momentos de rara belleza, en el que todos los asistentes sentíamos ese pellizco que sólo la poesía es capaz de provocar.



HUIR Carolina González (estudiante, libro ‘Más allá de las palabras') Podría escribir sobre cómo fueron mis padres,

lo que vi y lo que no,

lo que sentí y lo que no,

pero no bastaría. Podría decirte lo bonita que es Málaga

y lo mucho que me costó marchar

y todo lo que dejé allí. Escribiría sobre cómo me sentí

cuando hui entre maletas a un lugar

donde nadie me esperaba. Debería decir todas las veces que me perdí

y que la vida no me dio la oportunidad de ser madre

ni tampoco hermana. Pero allí estaba yo,

hasta que apareció él

Y debería añadir muchos PEROS más,

porque así soy yo

y siempre le debí explicaciones a todas mis historias.



— Nacho Gallardo (profesor): ¿Qué estáis haciendo?

— Javier (estudiante): Le quieren poner a mi poema de título ‘Me enamoré’, pero a mí no me gusta.

— Blanca (estudiante): Pero le pega mucho.

— Nacho Gallardo: A ver, ¿qué dice el poema?

—Javier: Desperté con un cosquilleo en mi estómago, / de pensar en tu perfecta sonrisa, / tus ojos de amapolas / y tu pelo ondeando con la brisa.

Desperté con tu imagen en mi cabeza, / de pensar en tus caricias con tus armas blancas, / tu pelo es algodón, / tu mirada me hipnotiza, / al igual que tú eres mi despertar.

— Nacho Gallardo: Está muy bien. ¿Y qué otro título se os ocurre? ¿Enamoramiento?

— Blanca: No, eso no.

— Nacho Gallardo: ¿De repente, el amor?

— Javier: Eso… ‘El amor de repente’ ¡Ese me gusta!

— Blanca: Sí, está bien.

(...)



Víctor Peña, otro de los profesores impulsores del proyecto, escribe:” ‘Poemas Fuertes’ me ha descubierto caras insospechadas de mí mismo y de mi trabajo. Primero, me ha permitido saciar una vieja obsesión desde que empecé a dedicarme a la docencia: conseguir explicar recursos estilísticos de forma práctica y, creo, efectiva. Pero, sobre todo, me ha hecho ver lo afortunadamente equivocado que estaba. Y es que no consideraba que fuera posible explicar satisfactoriamente contenidos tan complejos a niños tan pequeños, pero me ha maravillado su capacidad para asimilar conceptos como la metaliteratura, el humor dentro de la poesía, las vanguardias o la introspección en las distintas caras de su propia personalidad: admito que no pensaba que alumnos de 2º de ESO iban a inventar heterónimos con distintos estilos y dispar idiosincrasia: ‘pero Pessoa vive; la lucha sigue’ “.



Gloria Fuertes. Homenaje y exposición en 'Fernán Gómez. CC de la Villa'

Sonia Grueso (estudiante) Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si no hubiera tenido padres en mi infancia,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si hubiera tenido hermanos,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si no hubiera leído un libro de Gloria Fuertes,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si no hubiera escrito mi primer poema,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si no me hubiera casado,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si no hubiera tenido un hijo,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Me pregunto qué hubiera sido de mi vida

si no hubiera vivido,

pero nunca lo sabré

y creo que así es mejor.



Poema de Sonia Grueso (estudiante de 2º de ESO), incoporado en la publicación colectiva: Nuria García Gómez. web, Este soporte virtual permite el acceso compartido a un conjunto de claves, documentos en la red, referencia de opiniones expertas y de manifestaciones populares, A sí como, procedimientos y estrategias que guían con fluidez y coherencia el aprendizaje sobre un contenido que, en un primer momento, podríamos considerar alejado.



Propone actividades colectivas, facilita vídeos de consulta, enlaces a materiales web, recursos y producciones de otros estudiantes y de otros centros. Con todo ello, consigue, además, educar la búsqueda proposicional en internet y un uso inteligente de la red. Favorece la consecución de comunidades de estudiantes y docentes. Os invitamos a navegar por ella.



Como botón a de muestra de lo expresado nos referiremos al tratamiento que se hace en la web del proyecto sobre una de las temáticas (el feminismo), tan relevante en la poesía y biografía de Gloria Fuertes.



La página virtual se inicia con una definición de feminismo recogida de la Wikipedia. A continuación, facilita el acceso a un conjunto de 8 poemas de Gloria Fuertes, seleccionados y relacionados directamente con la temática. Ofrece también la oportunidad de contrastar la opinión formada en grupo con algunas consideraciones que, al respecto, el profesor facilita, difíciles de obtener en un primer momento y que se fundamentan en referencias enlazadas.



Se da acceso a un procedimiento de pensamiento y elaboración grupal para abordar la lectura de los poemas.



Muestra un vídeo acerca del sentido, el valor, el placer y la belleza de escribir versos, en donde se reivindica el papel desempeñado por la mujer en la creación literaria y la relevancia de la poesía en la formación de los jóvenes estudiantes de educación secundaria. Se apuntan y definen algunos recursos literarios utilizados por ‘la poeta’ en sus poemas.



A final, se les invita a componer y escribir un poema sobre la temática abordada, utilizando los recursos literarios empleados por Gloria Fuertes y, por último, se da acceso a un vídeo con declaraciones de estudiantes que componen versos y que reivindican, al mismo tiempo, la igualdad de género.



Esta secuencia la podemos encontrar en el resto de las temáticas: amor, soledad dolor, antibelicismo... ¡Sugerente, verdad! Pues ésta es la labor de un profesorado que entiende la lengua y la literatura como un conocimiento que concede libertad y poder de ser y construirse de manera más libre y como mejor persona.

Gloria Fuertes, con su Vespa por Soto del Real (Madrid) en 1958. 'El libro de Gloria Fuertes', de Blackie Books. Fundación Gloria Fuertes

A través de un itinerario elaborado por el profesor, el alumno se va cuestionando los cánones literarios para aportar su propia visión del tema... Gema Estudillo, profesora y escritora, nos traslada su opinión sobre el proyecto ‘Poemas Fuertes’: “Me parece un proyecto muy interesante. A través de un itinerario elaborado por el profesor, el alumno se va cuestionando los cánones literarios para aportar su propia visión del tema. Es parte activa en su proceso de aprendizaje. El proyecto consigue que el alumno tome conciencia de su participación en un proceso de deconstrucción y reconstrucción de lo establecido y de que su opinión al respecto también es importante.”



Gloria Fuertes. Imagen de promoción de 1976 El libro de Gloria Fuertes', de Blackie Books. Fundación Gloria Fuertes Isabel Alconada (profesora) Como todos sabemos, dentro del currículum de una asignatura siempre hay temas que conectan más que otros con los intereses del alumnado. Para muchos son los contenidos gramaticales los más antipáticos, demasiado abstractos para lo que ellos son capaces de entender en esas etapas y demasiado alejados de su experiencia cotidiana. Sin embargo, la literatura siempre ofrece puntos de conexión con todas las edades, pero a veces los profesores nos centramos demasiado en los aspectos teóricos y técnicos y dejamos de lado la empatía que puede despertar en nuestros alumnos y alumnas simplemente disfrutar de la lectura.



¿Cómo transmitir entonces el gusto por la poesía? ¿Cómo hacerles comprender el lenguaje literario a alumnos que no han leído un poema en su vida? Creemos que con el proyecto de Poemas Fuertes algo de esto hemos conseguido.



El primer acierto ha sido elegir a la poeta Gloria Fuertes y empezar por el acercamiento a su lado humano. Aunque se pudiera pensar que poco tiene que ver una mujer de otra época y ya fallecida, que vivió unas circunstancias tan difíciles, con nuestros estudiantes actuales, siempre se puede conectar si se hace desde la sinceridad y la autenticidad.



El acierto se lo debemos a la autora, quien los dejó deslumbrados con su Autobiografía, el primer poema que leímos. Ese verso de...



Gloria Fuertes nació en Madrid

a los dos días de edad.



ya los dejó boquiabiertos y con ganas de saber más de esa mujer que contaba su tremenda vida con ese desparpajo.



A partir de ahí, empezamos el camino inverso al que se suele seguir en estos casos. Normalmente se les atiborra a los alumnos con mucha información sobre las características del lenguaje literario, se les ofrecen listas más o menos extensas de recursos y ejemplos descontextualizados, que tienen que memorizar y luego reconocer, de nuevo, descontextualizados.



Con el proyecto hemos buscado siempre la conexión emocional con los poemas. Los temas han sido muy diversos: el amor, la crítica social, la soledad, el dolor, el antibelicismo, el humor, el vanguardismo… Primero intentamos que comprendieran qué significado tenían esas palabras que no podían significar lo que normalmente significaban, y, a partir de ahí, intentábamos ver cómo había construido Gloria Fuertes ese nuevo significado. Y, por último, le poníamos el nombre. Es verdad que estos nombres técnicos asustarían a cualquier lector, y no solo primerizo: epanadiplosis, epífora, alegoría, …



Debemos decir que también ha sido un acierto leer los poemas en grupo, lo que no entiende uno lo aporta otro, aunque no tengan la certeza, sino más bien intuiciones. Muchas veces se oía en clase “Pues a mí me parece que quiere decir...” Este proceso mental de comprensión lo facilitaba la asociación con imágenes, colores…. Y a veces, aunque no los comprendieran del todo, simplemente les gustaba como sonaba. En algunos temas, como el del amor o el del dolor, ha sido una satisfacción escuchar cómo decían “Ay, lo voy a copiar en el cuaderno para acordarme, que me ha gustado lo que dice”.



La parte creativa del proyecto es cierto que al principio les generaba mucha incertidumbre. ¿Pero cómo iban a hacer ellos un poema? Si no eran poetas, si ellos no sabían escribir, … En este aspecto hay que animarlos, asegurarles que no hay que preocuparse por crear lo que ellos piensan que es un poema: rima, lenguaje complicado, algo muy serio, en definitiva. El primer poema cuesta trabajo, pero para eso tenías a Gloria Fuertes como modelo. Al principio eran poemas demasiados ligados al modelo, pero poco a poco fueron atreviéndose a más, a contar sus experiencias, eso sí apoyándose en lo leído previamente. Y a todos les ha gustado ver un libro con sus poemas, un resultado tangible para que recuerden esta experiencia.



Por último, el mejor indicador de éxito ha sido que algunos alumnos se han leído voluntariamente el libro Mujer de verso en pecho, por gusto, porque había algo que los había conectado con Gloria Fuertes. Un magnífico primer acercamiento a la poesía.



Continuará...



» Versión en ResearchGate (Download full-text PDF)

(*) Nacho Gallardo es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES ‘Chaves Nogales’ de Sevilla; Carmen Peña e Isabel Alconada profesoras de la misma especialidad docente y compañeras de instituto. Diego Bernal es asesor del Ámbito Sociolingüístico en el Centro de Profesorado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y Víctor Peña, profesor de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura en el IES ‘Mar Serena’ de Pulpí (Almería).

(**) Gracias a la comunidad educativadel IES ‘Chaves Nogales’ por apoyar este proyecto pedagógico y la integración de la obra literaria en las vivencias de jóvenes y adolescentes.

(***) Es de agradecer la colaboración de la profesora e ilustradora Luz Beloso.