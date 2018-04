Los jóvenes cuentan... la Guerra civil española es una película documental en vídeo, realizada íntegramente por alumnos y alumnas de tres grupos diferentes: estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, de segundo de Formación Profesional Básica y de segundo de Bachillerato del Instituto Público de Educación Secundaria (IES) ‘Carpetania’ de Yepes (Toledo).



Esta creación es el producto final de un trabajo interdisciplinar de indagación y relato sobre un hecho crucial en nuestra historia reciente: La Guerra Civil Española.



El proyecto pedagógico se desarrolló a lo largo del curso 2016-17, consiguiendo integrar tres referencias disciplinares: la histórica, la literaria y la estética-audiovisual.



[ Grabación ] Presentación del Proyecto por CARMEN GALLEGO



Esta iniciativa curricular se organizó con el propósito de que los estudiantes pudieran crear parte de su currículo académico y que, de este modo, se apropiaran de aprendizajes fundamentales en su desarrollo formativo. Era necesario establecer las condiciones pedagógicas para que la relación con el conocimiento fuese significativa y emocionalmente movilizadora.



Una propuesta metodológica fundamentada, dirigida a suscitar en cada alumno y en cada alumna el deseo de ‘tomar las riendas’ de su propio desarrollo, haciendo del aprendizaje una tarea consciente y ‘en profundidad’. Cualquier docente sabe que no conseguirá éxito en su trabajo, a menos que los estudiantes tengan ambición por aprender. Se requiere, además, que el grupo de clase, compartiendo propósitos comunes en torno a un proyecto, se organice de manera provechosa.



Construir el currículo | Imágenes. Proyecto ‘Los jóvenes Cuentan…’



El plan pretendía, en su desarrollo, crear condiciones favorables para el mejor dominio de conceptos y habilidades como: indagación de fuentes bibliográficas, audiovisuales y personales, descripción y relato audiovisual, compresión y expresión oral y escrita, disfrute de la obra literaria, escenificación de episodios de nuestra historia, análisis y reconstrucción de localizaciones, estudio de ambientes de preguerra, valor explicativo de las relaciones familiares y sentimentales, el mundo de la ideas que conforman las culturas y las ideologías, funcionamiento de instituciones políticas, condiciones de vida, significado y trascendencia de una guerra...



›› Entrevista a Doña Josefa... (corte del documental)



Todo este constructo de aprendizajes conceptuales, estratégicos y operativos se encontraba, además, atravesado por un componente básico en la formación de identidades jóvenes. Cualquier aproximación al conocimiento debería sustentarse, al menos en parte, en el análisis y gestión de la información aportada por las gentes del lugar, por su comunidad familiar y vecinal. Se trataba de conectar con esa relación reveladora que existe entre el joven y su entorno próximo, se pretendía fomentar el valor de la comunidad como recurso de aprendizaje y como referencia de identidad, tan necesaria en todo desarrollo personal y socialmente comprometido.



Andrea (estudiante) | Imágenes. Proyecto ‘Los jóvenes Cuentan…’



Este planteamiento exigía un tratamiento interdisciplinar, huir de la excesiva fragmentación actual de los ‘saberes’, y ponerlos al servicio de la solución de la tarea central: Elaborar y presentar una visón propia y colectiva de la Guerra civil española.



De esta manera, y sobre la base de los currículos oficiales, se fueron conjugando tareas, actividades y aprendizajes. Las materias de Geografía e Historia, del Ámbito curricular de Comunicación y Sociedad, aportaron referencias ineludibles para el estudio de la etapa histórica española comprendida entre 1936 y 1940. Permitieron la selección, categorización y clasificación de la información iconográfica, bibliográfica, oral y escrita, cuya organización, como marco conceptual, hizo posible, entre otros logros, la definición de la vida cotidiana de un determinado periódico histórico.



En Lengua y Literatura estudiaron la obra teatral ‘Las bicicletas son para el verano’ de Fernando Fernán Gómez. Seleccionaron, y adaptaron posteriormente, las escenas que mejor ilustraban sus conclusiones a partir del análisis histórico y geográfico abordado.



Preparando el guion | Imágenes. Proyecto ‘Los Jóvenes cuentan…’



Las escenas se ensayaron, siguiendo pautas estéticas, y utilizando estrategias y técnicas audiovisuales de comunicación; se escenificaron y montaron produciendo un vídeo documental.



El fin era devolver la información a la comunidad educativa y vecinal, de manera organizada, como resultado de su estudio multidisciplinar. Este producto final fue presentado públicamente en el Centro Cultural ‘Calderón de la Barca’ de Yepes y difundido a través de un canal ‘ad-hoc’ en YouTube y una web específicamente dedicada al Proyecto.



Presentación del documental | Imágenes. ‘Los Jóvenes cuentan…’



Las escenas y el guion se relacionaban estrechamente con las indagaciones realizadas en la materia de Geografía e Historia: ambiente de preguerra, asesinato de Calvo Sotelo y sublevación de los militares, las relaciones amorosas y la situación de la mujer en la sociedad de la época, la relación de las instituciones educativas con la política, el hambre y el sufrimiento de la población, y por último el final de la guerra.



Escenificación | Imágenes. Web del Proyecto ‘Los Jóvenes cuentan…’



Se mantuvieron firmes al principio de ‘aprender haciendo’, potenciando el interés, que iba creciendo por momentos, con la indagación histórica, el contagio de las vivencias, incidencias y anécdotas, la profundización conceptual y emocional a cerca de la Guerra civil española y la realización del documental.



›› El levantamiento... (corte del documental)



El hilo conductor del proyecto fue la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez “Las bicicletas son para el verano”.



Ediciones de la obra 'Las bicicletas son para el verano’



A partir de la lectura en clase de esta obra teatral, alumnos y alumnas iniciaban un trabajo de profundización en la historia reciente, en el que, además de ejercitar las competencias relacionadas con la búsqueda y selección de la información, el uso de las tecnologías y la creación y recreación del conocimiento, se suscitaba una profunda reflexión sobre valores y derechos humanos.



›› Fernando Fernán Gómez (corte del documental)



Reunir en una temática común a estudiantes de diferentes niveles de enseñanza, varios docentes, enfoques disciplinares, con epistemologías específicas, otros profesionales y agentes educativos (guías, archiveros…) familiares... fue todo un reto educativo, complejo pero irrenunciable. Requería despertar y mantener, en estudiantes y profesorado, una fuerte motivación y amor por el conocimiento riguroso y documentado.



›› Reflexiones de una guerra (corte del documental)





›› Recuerdos de guerra (corte del documental)



Sabemos que una determinada realidad existe, en la conciencia de cada sujeto, en la medida en que su relación con ella es relevante. Los escenarios de aprendizaje deben facilitar la red conceptual y experiencial suficiente para poder nombrar y definir las situaciones con las que se interactúa y generar el marco de ideas desde las que articular un relato con el que recrear el conocimiento. De esto trata la puesta en marcha de este proyecto pedagógico: generar condiciones que permitan a cada estudiante definir y difundir el significado conquistado sobre una determinada realidad; y en esto consiste el aprendizaje.



›› Análisis y relato de la historia (corte del documental)



Este proyecto fue liderado por cuatro profesoras de educación secundaria (Carmen Gallego, de la especialidad de Lengua Española y Literatura; Alicia Pomares, de Geografía e Historia; Pilar Trillo, de Historia del Arte, y profesora del Ámbito socio-lingüístico; y Sara Fernández, profesora de Dibujo). Construido y desplegado por un colectivo de estudiantes del Instituto Público ‘Carpetania’.



Los jóvenes contadores de historias | Web ‘Los Jóvenes cuentan…’



Cuando comenzaron el trabajo de investigación, para los estudiantes, la Guerra civil española era algo lejano en el tiempo y muy ajeno a su vida cotidiana.



Una vez realizadas las entrevistas a las personas mayores y recopilada parte de la información histórica, alumnos y alumnas se sorprendieron de las relaciones existentes, en muchos aspectos, entre la España de los años 30 y la actual. Empezaron a encontrar un nuevo sentido, a algunas situaciones de la actualidad política, social y económica de nuestro país.



Algunas descripciones, relatos... les “sonaban”, pero sus ideas eran superficiales, o demasiado partidarias. Casi siempre, muy influenciadas por los entornos familiares y de amigos cercanos.



›› El documental completo



Empezaron a hacerse nuevas preguntas, incluso “discutían” y entablaban entusiastas conversaciones que seguramente no hubieran surgido con tanta espontaneidad, si se hubiera tratado el tema de la Guerra civil de manera más convencional.



“... una llamada a la necesaria contextualización de los conceptos y las palabras. ‘El lenguaje nunca es inocente. Hemos de desconfiar de aquellas ideas o palabras que generan consenso de manera automática’. La manipulación y banalización del discurso político, la espectacularidad y efectismo de los medios de comunicación, la tergiversación y pérdida de significado del sentido originario de las palabras, la apropiación del lenguaje como hegemonía política e ideológica y la celeridad y simplificación de los mensajes que circulan en las redes, contribuyen a la perversión del lenguaje.” (Jaume Carbonell, La educación es política)



Esta historia de aulas, pasillos, patios y visitas... no queda aquí. Quedan en el ‘tintero’ anécdotas, logros y ‘cortes de vídeo’ que es preciso comentar. Pero eso será en el próximo post.



Continuará…





(*) Agradecemos a la comunidad educativa del IES ‘Carpetania’ de Yepes su colaboración y su actitud profesional e innovadora al hacer posible este modo de trabajo y facilitar que el resto de profesionales sigamos aprendiendo.



(**) Es de destacar la generosa colaboración de la profesora e ilustradora Luz Beloso, que con la cesión de sus trabajos, ha facilitado la composición del presente post.