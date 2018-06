“Trabajar por la igualdad de género no solo es lo correcto, sino también lo más inteligente”

Neven Mimica (1953) tiene una agenda apretada. No es para menos. Suya es la responsabilidad de gestionar la ayuda oficial al desarrollo (ODA) del cuarto mayor donante del mundo, la Unión Europea (UE), con una aportación de 14.000 millones de euros en 2017 para el progreso global. Si se suma lo que los Estados miembros destinan a cooperación internacional, Europa está a la cabeza: los 75.700 millones del año pasado a este fin representan el 57% del total de la ayuda oficial. Un liderazgo en riesgo por la salida del generoso Reino Unido del club, y no exento de críticas debido a la ingeniería financiera por la que los fondos para atender a población refugiada dentro de sus fronteras son contabilizados como ODA.

El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo saca unos minutos para atender esta entrevista durante la celebración de los Días Europeos de Desarrollo (el 5 y 6 de junio). Esta jornadas anuales se han dedicado en esta edición a los derechos de las mujeres. Sin ellas en igualdad de condiciones, opina el mandatario, no será posible lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ni en 2030 ni nunca. Tampoco sin el compromiso de Europa, dentro y fuera de sus fronteras, con esta agenda global. ¿Estarán las instituciones a la altura?

Pregunta. La cooperación internacional se presenta cada vez más como mecanismo para evitar crisis humanitarias y desplazamientos de personas por razón de hambre o pobreza. ¿Es este uno de los objetivos de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea?

Respuesta. Todos nuestros programas de cooperación por todo el mundo están enfocados en erradicar la pobreza. Ese es nuestro principal objetivo. Además, hemos alineado nuestra actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Se trata de lograr un crecimiento sostenible: erradicar la pobreza a través de métodos económicos, sociales y medioambientales sostenibles. Así que tenemos que añadir este factor a nuestra política de desarrollo, lo que requiere que hagamos más, más rápido y con otros socios. Este es el concepto de la Unión Europea como actor líder del sector de la ayuda.

P. En momentos en que Estados Unidos realiza recortes, ¿la UE redoblará esfuerzos?

R. La UE, junto con sus Estados miembros, es el mayor donante del mundo, el mayor proveedor de ayuda oficial internacional: el 60% del total. Por lo tanto, nuestra responsabilidad y nuestro modo de cooperar no pueden estar determinados por lo que hagan otros. Debemos, definitivamente, seguir la agenda de desarrollo sostenible y poner todos los medios para su implementación. Así mantendremos nuestra posición como líderes del mundo como actor global en políticas de desarrollo. Independientemente de otros.

P. En este sentido, ¿cómo puede afectar el Brexit? Reino Unido es uno de los mayores donantes de la Unión.

R. Sí, el Reino Unido es uno de los Estados miembros que tiene uno de los niveles más altos de ayuda internacional. Dedican el 0,7% de su PIB a programas de desarrollo. Pero incluso sin sus contribuciones, seguiremos siendo el mayor donante. Para el presupuesto de la Unión para los próximos siete años, la Comisión está explorando todas las posibilidades para mantener y aumentar la financiación en este sentido para que, incluso aunque el Reino Unido deje de contribuir al presupuesto de cooperación internacional, mantengamos nuestro alto nivel de compromiso. Además, esperamos ser capaces de coordinarnos y cooperar con el Reino Unido en programas para el desarrollo por todo el mundo, como hacemos con Estados Unidos, Canadá, Japón y otros grandes donantes con los que tenemos que continuar trabajando.

Tenemos que hacer más con cada euro que invertimos en desarrollo

P. Con el Plan europeo de inversiones se busca que el sector privado invierta en cooperación, sobre todo en África y países vecinos de la UE, ¿son negocios o es cooperación?

R. La Agenda 2030 y la Agenda de Addis Abeba para la financiación del desarrollo llaman a diversificar las fuentes de los fondos. Ahora, los esfuerzos globales no se centran solo en la (ODA) de los países, sino en conseguir una mezcla de ayuda, apoyo del sector privado y la movilización de recursos nacionales de los países en desarrollo también. Las necesidades están aumentando y tenemos que hacer más con los fondos, con la capacidad de la ayuda oficial que tenemos. Debemos aprovechar más con cada euro que invertimos en desarrollo. Si implicamos, motivamos y facilitamos al sector privado invertir en proyectos, contribuirán al crecimiento, la creación de empleos y alcanzar los objetivos relacionados con la educación, la agricultura o la energía en países en desarrollo. No se trata de apoyar los negocios, el lucro o el interés comercial, que puede darse sin nuestra ayuda.

P. En este sentido, ¿busca la UE también el apoyo de las grandes fortunas de África para apoyar sus programas en el continente?

R. Todo esto tiene que ver con la mezcla de ayuda, inversiones y movilización de recursos domésticos. Contamos con los países en desarrollo, especialmente los que están más avanzados para, digamos, recaudar más y gastar mejor. Lo que significa aumentar sus presupuestos internos, aumentando su capacidad impositiva, para que contribuyan más a la implementación de los Objetivos de Desarrollo en aquellos países.

P. ¿Teme que, como ha ocurrido en Estados Unidos, cale el mensaje de Europa primero y se ponga en cuestión la ayuda internacional?

R. En todos los Eurobarómetros que hemos realizado desde hace muchos años, siempre obtenemos el mismo resultado. A la pregunta de si la UE tiene que asistir a países en desarrollo, siempre el 85% dice que sí, porque es beneficioso para Europa y los países a los que apoya. Y cuando planteamos si la UE debe aumentar sus contribuciones, casi el 95% responde que sí. No creo que los ciudadanos europeos cambien su actitud y posición a este respecto, que tanto alienta a la Unión a aportar al desarrollo. Por eso, desde la Comisión les hemos propuesto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo aumentar un 25% lo que se destina al desarrollo y la acción exterior en el presupuesto del próximo período. Solo puedo esperar que todos los países miembros, cuando definan sus contribuciones para la cooperación internacional, también respondan a las altas expectativas de la gente.

Todos nosotros tenemos mucho trabajo que hacer para lograr ser sostenibles. Espero que en la UE, en la Comisión, otras instituciones, los Estados miembros... entendamos bien el mensaje de los ODS

P. ¿Cree que los países europeos lograrán los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

R. Los ODS conciernen por igual a un país desarrollado de Europa y a cualquier otro. Todos tienen que trabajar, contribuir y lograr los ODS en todas sus dimensiones. Así que estamos implementando la Agenda en casa y ayudamos a nuestros socios a que también lo hagan en sus propios territorios. Espero que con todas las acciones que tenemos que llevar a cabo, mejore la sostenibilidad del crecimiento europeo y la creación de empleo. Porque la pregunta clave ya no es si nuestro crecimiento económico es suficientemente alto. Ahora la cuestión es si en Europa —y fuera de ella— nuestro crecimiento es suficientemente sostenible. Añadir este factor de sostenibilidad al crecimiento es nuestra tarea, compromiso y responsabilidad; en la Unión Europea también, porque cuando se trata de sostenibilidad todos los países son países en desarrollo. Todos nosotros tenemos mucho trabajo que hacer para lograr ser sostenibles. Espero que en la UE, en la Comisión, otras instituciones, los Estados miembros... entendamos bien el mensaje de los ODS.

P. El Objetivo 5 llama a lograr la igualdad de género, los Días Europeos de Desarrollo se han dedicado, de hecho, a este tema. ¿Por qué es tan importante apoyar a las mujeres y lograr este reto?

R. Las mujeres son la mitad del potencial global para lograr los objetivos de sostenibilidad, de igualdad social y económica. No podemos dejar atrás o apartada a la mitad de la población si queremos conseguir estos retos tan ambiciosos como lo son los ODS. Podremos lograrlos solo si todas las mujeres y niñas están a bordo de las acciones que se necesitan para lograr estos objetivos. Tenemos que unir nuestras fuerzas para lograr la igualdad de género porque es lo correcto y también porque es lo más inteligente. Siempre digo que si no hay mujeres, no hay desarrollo ni dignidad.

