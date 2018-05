Etiquetas “sin” en los alimentos: cuando la información confunde al consumidor

Algunas personas pueden argumentar (con toda lógica) que cuanta más información recibamos los consumidores, mejores decisiones tomaremos. Sin embargo, no es un secreto que el exceso de información también es una estrategia ampliamente usada en comunicación para ocultar el mensaje.

Las alegaciones “sin” nos confunden porque:

1-. No significan que el producto no lleve aditivos: se puede destacar la ausencia de un determinado tipo de compuestos (como los conservantes o los colorantes) pero puede contener otros que cumplen otras funciones tecnológicas (y son igualmente “químicos”): antiaglomerantes, espesantes, potenciadores del sabor, endurecedores, espumantes, emulgentes, sales de fundido… Sin embargo, los consumidores llegamos a la conclusión de que el producto no contiene ninguno.

2-. Un alimento con un perfil nutricional malo seguirá siendo poco saludable, aunque se eliminen los aditivos. Reformular los alimentos no mejora necesariamente su valor nutricional ni su efecto metabólico: podemos encontrar alimentos “100% naturales” que no deberían formar parte de una dieta saludable. Incluso conocidas marcas de bebidas energéticas han visto como hacerse un hueco en la cesta de la compra y lanzan líneas que “no contienen saborizantes, colorantes, conservantes o aditivos artificiales, como el ácido fosfórico”.

3-. Se crea un efecto halo: en la toma de decisiones seguimos atajos (heurísticos) para reducir la complejidad del proceso y ahorrar recursos. Son necesarios para no eternizar nuestras elecciones. Las declaraciones de la etiqueta hacen que tomemos una característica del producto (“sin conservantes”, “sin colorantes”, “sin glutamato", etc.) y elaboremos una opinión general sobre él, atribuyéndole propiedades positivas en otros aspectos que no tienen nada que ver con la presencia o ausencia de aditivos.

4-. Contribuyen a perpetuar mitos sobre determinados compuestos, aunque ya estén sobradamente desmentidos por la evidencia científica. Se aprovechan de los miedos de los consumidores, los potencian y nos ofrecen la supuesta solución.

5-. Son una práctica de mercado desleal porque implícitamente señalan a otros productos como “peores” o “perjudiciales” solo porque los segundos no destacan “sin…” en el etiquetado (aunque tengan la misma composición).

Cuando hablamos de alimentación, a los consumidores se nos pide un incomprensible esfuerzo extra para hacer buenas elecciones. Se nos exige formación y conocimientos.

No hay una regla universal para no equivocarse interpretando etiquetas. Pero una buena idea puede ser no dejarse llevar por el ruido (etiquetas llenas de declaraciones).

Mensajes sencillos: información de calidad frente a cantidad de información.

Y los mejores productos que puedes incorporar a tu alimentación no llevan etiquetas.