Sanidad confirma que no cobrará a la homeopatía por sus años en el limbo

El sábado 28 de abril se publicó en el BOE la orden ministerial de Sanidad que abre la puerta al registro de los productos homeopáticos para su venta en farmacias como "medicamentos". Un paso que, después de dos intentos frustrados en 2008 y 2013, consiguió dar la ministra Dolors Montserrat con un argumento de peso: así lo demanda una directiva europea desde 2001. Frente a esta decisión, se alzaron voces como la de la consejera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, que pedía que al menos no se "condonara" dinero a los laboratorios que comercializan esta pseudoterapia ni se hicieran "rebajas" en estos pagos. Pero en ambos casos el Gobierno ha tomado la decisión más favorable a los intereses de la homeopatía.

Aunque los laboratorios homeopáticos aseguran que estaban deseando que llegara esta orden, lo cierto es que se han ahorrado millones

Sanidad no cobrará nada a los laboratorios homeopáticos por los años que llevan en el mercado aprovechándose del limbo legal en el que estaban desde 1994. Montón calculaba que las tasas por comercializar estos productos podían llegar hasta los 1,2 millones de euros anuales. El ministerio que dirige Montserrat confirma a Materia que no reclamarán ningún pago a la homeopatía y que solo empezarán a pagar los que se registren y cumplan los requisitos de seguridad y calidad a partir de ahora. Sanidad justifica su decisión asegurando que "la tasa se devenga por la prestación de un servicio que durante estos años no se ha realizado puesto que los productos no estaban registrados". Es decir, que como el Estado no le ha puesto el sello de calidad no le puede cobrar por ponérselo. Aunque los laboratorios homeopáticos aseguran que estaban deseando que llegara esta orden ministerial, lo cierto es que se han ahorrado millones de euros en estas tasas durante los últimos 24 años.

Además, como confirma la orden firmada por Montserrat (PDF), los productos que se apunten a este registro pagarán la tasa más barata, de 90,90 euros, para los productos homeopáticos que no incluyan indicaciones terapéuticas. Este será el epígrafe al que se acojan todos, puesto que para incluir indicaciones terapéuticas deberían demostrar que sirven para curar alguna dolencia, algo que jamás ha conseguido ningún preparado homeopático.

Otra de las exigencias de Montón y de buena parte de los consejeros autonómicos era que no se hicieran "rebajas" en el pago de estas tasas, esto es, que se obligue a pagar por cada producto distinto que llega al mercado y no solo por cada cepa original. Y, de nuevo, otra petición que no ha sido escuchada, como confirma Sanidad a este periódico: "La evaluación del producto es la evaluación de su calidad y esta viene marcada no por las diluciones del producto sino por la evaluación de la cepa". "En este caso", asegura el ministerio, "se ha considerado que las diluciones serían como los formatos de otros medicamentos por los que tampoco se pide una tasa sino que forman parte de la evaluación del mismo medicamento".

La homeopatía no pagará nada por los años pasados y tan solo por cientos de cepas y no por los miles de preparados finales

La homeopatía no pagará nada por los años pasados y tan solo por cientos de cepas, o familias de preparados, no por los miles de preparados finales que se espera que lleguen al mercado.

Sobre este dato, el ministerio adelanta a Materia que su cálculo es que habrá entre 500 y 1.500 cepas distintas en el mercado, que suponen alrededor de 6.000 productos finales. Es decir, que los laboratorios homeopáticos pagarán entre 45.450 y 136.350 euros por las cepas y no los 545.400 euros que podría ingresar por seis millares de "medicamentos". Sanidad asegura que estas cifras (6.000 posibles productos registrados derivados de entre 500 y 1.500 cepas) son las mismas que se dieron en 2013. Pero lo cierto es que en el borrador de orden ministerial de aquel año (PDF), que nunca se aprobó, se calculaba que el número de productos objeto de regularización "puede estar en torno a los catorce mil medicamentos homeopáticos". De ahí que el cálculo de la Generalitat Valenciana fueran 1,2 millones de euros en tasas.

Los laboratorios tendrán tres meses a partir de ahora para cumplir los requisitos formales exigidos por Sanidad en su orden. Entre estos requisitos no está el de demostrar que ya estaban en el registro provisional de 1994, lo que les permitía vivir en ese limbo legal, según denuncia Fernando Frías, abogado de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP). "Van a dejar que se cuelen todos los productos homeopáticos que quieran", asegura Frías, que además demanda una multa para los preparados que se han vendido sin permiso durante estos años.

Montserrat, en la presentación de la orden, aseguró que lanzarían una campaña para "decirles bien claro a los pacientes que no hay evidencia terapéutica" en la homeopatía, algo que venían reclamando tanto la APETP como distintas sociedades médicas. Sin embargo, según explica Sanidad, no parece que vaya a tratarse de la campaña de sensibilización social que demandaban estos colectivos, sino unas actualizaciones en la web del ministerio indicando las novedades del procedimiento y el marco legal: "La intención es transmitir el contenido del proceso pero también aprovechar estas notas para que el público en general entienda lo que está dispuesto en la legislación y su alcance".