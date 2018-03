Los fervorosos de los ovnis son gente muy crédula, pero venderles una moto se está poniendo cada vez más difícil. El supuesto extraterrestre Ata, hallado en un pueblo abandonado del desierto de Atacama, Chile, se ha convertido en pocos años en la estrella fulgurante de las sectas cazadoras de marcianos, y el año pasado triunfó en el eminente Ufology World Congress de Barcelona. La verdad es que el esqueleto momificado, con solo 15 centímetros de altura y una cabeza elongada que parece copiada de un fanzine de marcianos, tiene todos los elementos necesarios para engañar a un rebaño de bobos, pero su genoma acaba de cantar La Traviata, el Rigoletto y todo el repertorio operístico de Verdi con un voz clara y deslumbrante. Lee en Materia los resultados del análisis de su ADN, que no solo demuestra que la momia es humana, sino que también revela las mutaciones que causaron sus malformaciones óseas y que con toda probabilidad la impidieron nacer.

Lo cierto es que esta investigación permite un par de experimentos mentales interesantes y didácticos. Supongamos, con ánimo especulativo, que Ata hubiera sido en verdad una criatura extraterrestre. Para empezar, ¿tendría ADN en absoluto? Es una buena pregunta. Toda la vida terrícola se basa es esta doble hélice prodigiosa descubierta en 1953, es cierto. Pero toda la vida terrícola tiene un origen común, como predijo Darwin y ha demostrado la genómica más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿es el ADN una solución única para la vida –para cualquier vida posible— o una peculiaridad del origen de la vida en la Tierra?

No lo sabemos. Hay científicos que piensan que el ADN (junto a su molécula hermana, el ARN) es una solución tan buena para codificar información y transmitirla a la descendencia, una invención de la química prebiótica tan pegada a la física universal, tan óptima y luminosa, tan elegante, que es muy probable que constituya el fundamento de cualquier forma de vida. Pero eso no son más que especulaciones, y no resolveremos este trascendental asunto hasta que no encontremos vida extraterrestre de verdad. Y esto no ocurrirá en ningún congreso de ufología.

Una cuestión relacionada es la del código genético. El ADN puede ser una solución óptima en sí mismo, pero el código que traduce su texto (gatacca…) en otro texto distinto (la secuencia de aminoácidos que forma una proteína) no tiene por qué ser único. De nuevo, es prácticamente universal en la Tierra, pero esto puede ser consecuencia de su origen común, y no de una necesidad universal. Francis Crick, codescubridor de la doble hélice, pensaba que el código era un “accidente congelado”, un sistema arbitrario que se ha hecho universal por herencia de la primera célula viva. Y esta sigue siendo la hipótesis generalizada entre los biólogos moleculares. Nuevamente, no resolveremos el asunto mientras no encontremos vida alienígena.

Y hay otro experimento mental más general que dejaremos como deberes para casa. ¿Qué forma tendrían los extraterrestres de verdad? ¿Tendrían dos piernas y dos brazos, como parece suponer casi todo el mundo? Es improbable que sea así. Piense el lector por qué.

