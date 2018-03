Ya no tienes que fingir

Febrero propició muchas novedades musicales. Tantas que todavía necesitaremos alguna semana más para repasarlas todas. Pero si algo caracteriza a las que hemos reunido hoy en esta selección es la originalidad y la frescura que presentan. Temas desenfadados y provocativos que llegan muy bien arropados por los vídeos que los soportan. Pequeñas obras de arte llenas de color y descaro. Gracias a ellos hoy viajamos al corazón de Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue, Ghana, Senegal y Nigeria.

Freshlyground está de vuelta con el primer sencillo de su próximo álbum, Can not Stop; que saldrá a la venta el 7 de abril, justo antes de comenzar un nuevo tour europeo. Lleva por título BLCK girls y es una canción que deja a un lado las limitaciones y abraza la libertad de ser lo que se quiera ser, independientemente de cómo te veas, de quién parezcas ser o de dónde vienes. El tema está inspirado en la experiencia de la cantante del grupo, Zolani, al crecer en Sudáfrica y las limitaciones reales, percibidas o asumidas que vienen de eso. Fiel a su sonido fusión, la banda formada por músicos procedentes de Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue rompe con los estereotipos y moldes una vez más.

El productor, dj y artista ghanés, afincado en Reino Unido, Juls ha presentado el vídeo de su tema Agoro. Un trabajo lleno de color y vida que fue rodado en el pueblo natal de su abuelo, Jamestown, hoy uno de los distritos de Accra. El sencillo pertenece al álbum Ojekoo, presentado el pasado mes de diciembre y que cuenta con la colaboración de músicos provenientes de diversos países del continente. Esta vez, el cantante aparece arropado por dos amigos, el nigeriano Adekunie Gold y su compatriota Bisa Kdei. Los tres unidos y guiados por los acordes de una guitarra, la camaradería y el buen humor de los habitantes del barrio.

Sarro no parece tener prisas para nada. Este artista senegalés que comenzó su carrera musical a una edad muy temprana, pero que después tuvo el sentido común de parar y cambiar su móvil y sus zapatos por una guitarra para formarse y terminar como profesor de música, presenta ahora el vídeo de su sencillo Babylone. Decimos que es un músico que se toma las cosas con calma porque el tema pertenece al único álbum que ha publicado hasta el momento, Tomorrow, de 2015. Él presume de tomarse la vida con tranquilidad para poder hacer lo que más le gusta y eso se percibe en el resultado de su trabajo. El visual es muy original, pero termina de una forma un poco desconcertante.

Todavía no nos hemos recuperado de las vibraciones de Go down y la reina del afropop, Yemi Alade, ya está de vuelta con un nuevo sencillo extraído de su tercer álbum, Black Magic. Lleva por título Heart Robber y sirve de prólogo la etapa europea de la gira mundial que bajo el nombre de The Black Magic Wolrd Tour lleva a la nigeriana por todo el mundo. Para el vídeo Alade ha echado mano, una vez más, de su amigo Clarence Peters.

Salsa mezclada con tambores, flautas y percusión que, indudablemente, proceden de África, es el ritmo que ha elegido la nigeriana Seyi Shay para un nuevo sencillo que viene cargado de mucho sabor latino, algunos tópicos y un guiño al gran Papa Wenda. El tema se titula Bia y cuenta con la producción de Selebobo, el que fuera el alma detrás de los inicios de Yemi Alade. No solo este dato tiene en común esta artista con la anterior, sino que también su vídeo está dirigido por Clarence Peters.

