Es bueno probar cosas nuevas

Dicen que una actitud positiva ante la vida implica abrirse a todo tipo de experiencias. No nos pronunciamos al respecto, pero sí lo aplicamos al campo musical. Claro que una cosa es probar y otra que te guste el producto. Dejamos a un lado las elucubraciones filosóficas y nos centramos en las propuestas musicales de hoy donde un baile nuevo, un grupo que no conocíamos, una colaboración sorprendente, un viaje iniciático y un cambio, temporal, de estilo son la excusa para viajar por Nigeria, Zambia, República Democrática del Congo, Ghana

D’banj empieza 2018 muy fuerte con un sencillo que lleva por título Issa Banger. El compositor, músico y presentador de televisión nigeriano parece que no ha podido resistirse a la nueva moda que recorre su país. Se trata de un nuevo baile, con un sabor muy urbano, que algunos han etiquetado como sheku sheku, con todo lo de peligroso que tiene el encerrar el arte en compartimentos estancos. A pesar de nuestras reticencias, lo cierto es que este nuevo estilo está copando las calles de Nigeria y D’banj, que es un buen bailarín, enseguida se ha apoderado de sus pasos. Para probarlo, echa mano de dos de los principales representantes de esta corriente: Slimcase y Mr Real. El vídeo está rodado en las calles de Lagos y muestra muchos de los movimientos que hay que dominar para ser un experto en sheku sheku.

Pocas veces tenemos ocasión de escuchar música de Zambia y hoy, como hemos decidido probar cosas nuevas, creemos que es una buena ocasión para presentar este tema que nos llega desde allí y que nos ha sorprendido. Se trata de Soldier 2 roll up, de Trippy hippy, un trío compuesto por The YUNG gOD, Taffy, también conocido como The Bad Boy T, y Jack the Fizzie. Cuentan con la colaboración de Cleo Ice Queen. De hecho, ella les devuelve el favor, ya que ellos la apoyaron primero en su tema XO Fever. El vídeo está rodado en el cañón de Tiffany, en Zambia.

Hace tiempo que Fally Ipupa dio el salto desde Kinshasa a la escena internacional. Ahora da un paso más. Su nuevo sencillo, Nidja, extraído de su último álbum, Tokooos (publicado en Francia a finales de 2017), cuenta con la colaboración de R. Kelly, el artista estadounidense de origen senegalés empeñado en llevar la electricidad a millones de africanos. Una buena combinación que mezcla idiomas para llegar más lejos.

Desde Ghana nos llega buen hip hop de la mano de Kobi Onyame. Desde hace tiempo, este artista se mueve entre su país y Reino Unido y es responsable de un sonido muy interesante que aúna ritmos propios de África del Oeste con hip hop. Para su nuevo sencillo, Still we rise, -perteneciente al álbum Gold, publicado en septiembre de 2017- ha buscado la colaboración de Wanlov the Kubolor, uno de los integrantes del dúo Fonk bois. Ambos también han dirigido el vídeo presentación del tema que recoge un viaje hacia las alturas de las montañas de Aburi, en la Región Oriental de Ghana. No es la primer vez que los dos artistas colaboran y componen juntos y, hasta ahora, el resultado ha sido muy bueno. Además, en esta ocasión añaden un pequeño guiño a Bob Marley, que nunca está de más.

Desde que en 2013 quedase tercera en la edición de Project Fame West Africa, la nigeriana Niniola no ha parado. Su último álbum, This is me, ha sido todo un éxito, como también lo han sido los dos sencillos extraídos de él hasta el momento: Saro y Maradona, este último, especialmente, es todavía muy escuchado en Sudáfrica. Desde un principio, Niniola se decantó por el afrohouse, pero también parece tener una vertiente RnB como muestra en su nuevo tema, Oyin, extraído del mismo LP. Dice que ha optado por sacarlo en este momento porque febrero es el mes del amor; al menos así lo cree ella. Viene acompañado de un vídeo que cuenta con el inconfundible sello de Clarence Peters.

