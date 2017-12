Los mejores autores en español comentan los libros que están leyendo (I)

Los grandes autores en español, desde Javier Marías a Fernando Savater, Arturo Pérez-Reverte o Almudena Grandes, han compartido a lo largo de 2017 sus lecturas y sus nuevos libros con los espectadores y seguidores de EL PAÍS en Facebook, Twitter y YouTube. Cientos de miles de personas han seguido estas conversaciones en el espacio ¿Qué estás leyendo?, que continuará pronto con las próximas novedades.

EL PAÍS Escaparate recoge estos días todas las entrevistas que ha realizado la periodista de EL PAÍS Berna González Harbour a lo largo de 2017 en este espacio. El resultado es una recomendación de cerca de 200 libros por parte de 26 autores. En esta primera entrega de tres, Pérez-Reverte, Savater, Almudena Grandes, Sergio Ramírez, Andrés Barba, Edurne Portela, Claudia Piñeiro, Marc Bassets y Carlos Zanón, hablan de su nueva obra, de literatura y de sus libros favoritos.

Arturo Pérez-Reverte: “Hay un episodio de espionaje en mi vida” (15/12/2017)

Antes de repasar los libros que le han ayudado a construir sus dos últimas novelas —Falcó y Eva—, el escritor español Arturo Pérez-Reverte confiesa haber sido tentado por los servicios secretos españoles en su época de reportero: “A todos los que hemos trabajado en lugares críticos nos ha pasado. He tenido aproximaciones de servicios secretos españoles y no españoles; los periodistas tenemos acceso a lugares a los que ellos no pueden llegar. A menudo he dicho no, pero alguna vez dije sí sin problemas”.

¿Qué está leyendo Fernando Savater? (21/11/2017)

El escritor y filósofo español Fernando Savater publica Contra el separatismo (Ariel), un panfleto "breve, claro, ágil", escrito en menos de 20 días, en el que aboga por la unidad de España y critica con fuerza al separatismo catalán. Su afán por acercar la filosofía a los más jóvenes y su compromiso con el sistema educativo lo han convertido en un referente imprescindible en el marco cultural español. Ha publicado más de cincuenta obras y cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Colabora con EL PAÍS desde que se fundó el diario, en 1976.

¿Qué está leyendo Marc Bassets? (05/12/2017)

El periodista español Marc Bassets (Barcelona, 1974) presenta su crónica Otoño americano (Elba), fruto de casi 10 años de corresponsalía en Washington, en la que aborda la ascensión del magnate neoyorquino Donald Trump a la Casa Blanca. Diplomado en Europeriodismo por la Universidad de Estrasburgo, Bassets empezó su carrera como corresponsal en Bruselas para La Vanguardia, y luego en Berlín, Nueva York y Washington. Se integró a la corresponsalía de EL PAÍS en Washington en 2014 y a la de París en 2017.

¿Qué está leyendo Andrés Barba? (19/11/2017)

El escritor español Andrés Barba (Madrid, 1975) ganó el último premio Herralde de novela con su último libro, La república luminosa. Alcanzó la fama con la novela La hermana de Katia, en la que retrata la vicisitudes de la adolescencia. Siguieron Versiones de Teresa (Premio Torrente Ballester) y Las manos pequeñas. El pasado junio, Barba fue reconocido por la revista británica Granta entre los 22 jóvenes escritores hispanohablantes más importantes.

¿Qué está leyendo Claudia Piñeiro? (31/10/2017)

La escritora argentina Claudia Piñeiro (Buenos Aires,1960) presenta su última novela, Las maldiciones (Alfaguara), ambientada en el convulso mundo de la política de Buenos Aires. "Las maldiciones desnuda la verdad de la llamada 'nueva política', basada en un pragmatismo absoluto que esconde la inescrupulosidad del engaño y la ambición sin límites", señala la editorial.

¿Qué está leyendo Edurne Portela? (30/10/2017)

La escritora española Edurne Portela (Santurce, 1974) ha desarrollado su carrera profesional como docente e investigadora en Estados Unidos, donde se doctoró en Literaturas Hispánicas. En 2016 volvió a España para dedicarse por completo a la escritura. Ha publicado el ensayo El eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia (Galaxia Gutenberg) y la novela Mejor la ausencia, publicada en Galaxia Gutenberg en septiembre de este año.

Almudena Grandes: “Temo que España vuelva a sentirse como enfermedad” (18/10/2017)

La escritora española Almudena Grandes (Madrid, 1960) ha dedicado algunas de sus últimas columnas al proceso independentista de Cataluña. “No tengo miedo a un estallido de la violencia comparable a otros momentos, pero sí a que se esté repitiendo ese sentir España como una enfermedad”, ha comentado en la entrevista. Indicó que, también por tener reciente la escritura de su última novela, Los pacientes del doctor García, (Tusquets, 2017), se acuerda mucho de Juan Negrín, al que considera “un hombre de Estado, un estadista de izquierdas que no tenía miedo a la palabra patria, al honor, a nada”.

¿Qué está leyendo Sergio Ramírez? (13/10/2017)

El escritor Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) presenta su última novela, Ya nadie llora por mí (Alfaguara), con la que el autor vuelve al género de la literatura negra. Pertenece a la generación de escritores que surgió tras el boom latinoamericano. Escribió su primera novela, Tiempo de fulgor, en 1970. Ganó el Premio Alfaguara de Novela en 1998 con Margarita, está linda la mar y fue galardonado con el Premio Cervantes 2017 en noviembre pasado.

Carlos Zanón: “Quería escribir una novela que saliera de lo clásico” (13/10/2017)

El escritor Carlos Zanón (Barcelona, 1966) habla de su última novela, Taxi (Salamandra), ambientada en Barcelona. El relato se centra en las deambulaciones por la ciudad de Sandino, personaje melancólico y solitario. Zanón ha dedicado la mayor parte de su trabajo al género de la novela negra. Publicó su primera obra novelística, Nadie ama a un hombre bueno, en 2008. Tarde mal, y nunca, editada el año siguiente, ganó el Premio Brigada 21 a la mejor Primera Novela Negra del año. Con Yo fui Johnny Thunders (2013) recibió el Premio Dashiell Hammett.

